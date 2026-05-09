Cristina Pérez volvió a atacar a Adorni: "Cobarde"

Cristina Pérez destrozó a Adorni.

La relación entre Cristina Pérez y Manuel Adorni parece haber quedado completamente rota y en las últimas horas la conductora volvió a salir con los tapones de punta contra el funcionario, esta vez con declaraciones mucho más duras y personales.

Todo se originó después de la entrevista que Adorni le dio a Alejandro Fantino, donde habló de una supuesta “traición” de una conductora de noticiero que lo cuestionó públicamente por sus viajes y sus vacaciones en Aruba.

Cristina Pérez volvió atacar a Manuel Adorni

Aunque nunca mencionó nombres, rápidamente quedó claro que se refería a Cristina Pérez, especialmente porque trascendió que tanto ella como Luis Petri habían evaluado viajar junto a Adorni y su pareja antes de que explotara el escándalo.

Cristina Pérez contó la amistad que tenía con Adorni.

La periodista ya había respondido días atrás en Radio Rivadavia, pero ahora redobló la apuesta durante una fuerte intervención en LN+. “Me hice cargo de tener una amistad personal con Adorni y que no tiene que ver con su llegada al poder”, arrancó diciendo, dejando en claro que el vínculo entre ambos venía de muchos años antes del desembarco libertario en el Gobierno.

Incluso recordó que el funcionario trabajó junto a ella como columnista económico. “Trabajó tres años conmigo en mi programa”, explicó, marcando que siempre había sido transparente respecto a la relación que mantenían.

Cristina Pérez se mostró muy molesta con Adorni

Pero el momento más filoso llegó cuando apuntó directamente contra la actitud que tuvo Adorni al hablar de ella sin nombrarla. “Feinmann pidió su renuncia, pero no le dijo nada. A mí sin nombrarme me trató de traidora, por ahí con algunas personas parece más fácil”, disparó.

Luego, Cristina se metió de lleno en el debate sobre la lealtad y dejó una definición que hizo muchísimo ruido en el ambiente político y mediático. “¿Qué es la lealtad? ¿Cubrir? ¿No contar? La lealtad es con el público que me está mirando”, sostuvo con firmeza.

La periodista también dejó en claro que considera que un verdadero amigo no es quien oculta las cosas incómodas, sino quien dice la verdad aunque eso genere enojo. “Cuando uno es buen amigo no le va a decir lo que quiere escuchar”, remarcó.

Sin embargo, la frase más dura llegó sobre el final de su descargo. “No solamente me pareció bastante cobarde que no me mencione, sino injusto que use esa palabra porque yo siempre fui de frente”, lanzó, dejando expuesta una ruptura que parece no tener vuelta atrás.

Adorni fue a lo de Alejandro Fantino para defenderse, y terminó haciendo un comentario que le generó problemas internos. No solamente porque lo critica una periodista cercana al gobierno, sino que marca tensión con otro funcionario público: Luis Petri.