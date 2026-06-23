El impensado cambio que quiere impulsar la FIFA antes de los 16avos del Mundial

La FIFA busca impulsar un nuevo cambio en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, pero planea modificarlo antes del comienzo de la fase de 16avos de final. Con varias selecciones clasificadas a dicha instancia y menos de un mes por delante en este torneo, la entidad presidida por Gianni Infantino quiere darle un nuevo giro al rendimiento en el marco de las definiciones de los partidos. Particularmente -en caso de que se apruebe- tiene que ver con los penales tras el empate en el alargue.

La nueva regla que quiere imponer la FIFA con Gianni Infantino en las definiciones por penales

El periodista Martyn Ziegler, del medio The Times, adelantó que la entidad pretende que exista un único sorteo a la hora de patear penales para definir el pase a la siguiente ronda. De esta manera, quien lo gane al momento que el árbitro lance por única vez la moneda tendrá la oportunidad de elegir si patea primero o elige a qué lado de la cancha patear, mientras que la opción restante irá para el "perdedor". Claro que, esto deberá hacerse oficial antes del día domingo cuando comience el primer encuentro que enfrentará al segundo del Grupo A que saldrá de Corea del Sur, República Checa y Sudáfrica -México ya está clasificado- contra el segundo del Grupo B -Canadá, Suiza, Bosnia Herzegovina o Qatar-.

El antecendente reciente por el que puede cambiar el reglamento de la FIFA en pleno Mundial 2026

Infantino y compañía solicitaron a la IFAB (International Football Association Board) que modifique esta norma. Uno de los antecedentes más recientes de clubes que perdieron los dos sorteos es en la final de UEFA Champions League de hace algunas semanas. El Arsenal de Inglaterra -que luego cayó por penales ante el Paris Saint Germain de Francia- no resultó ganador y los galos eligieron tanto comenzar pateando como para qué arco. Sin dudas, puede marcar un antes y un después en el mundo del fútbol modificando una regla habitual, aunque todavía no está confirmada.

Los 5 cambios en el reglamento anunciados por la FIFA para el Mundial 2026