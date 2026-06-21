Dejó afuera a Argentina: el polémico ranking de las camisetas más lindas del Mundial 2026

Argentina no estuvo en el ranking.

La Copa del Mundo es uno de los eventos deportivos más importantes debido al alto impacto que genera el contar con un mes de acción en las canchas con países batallando por llevarse el mítico trofeo. De ahí que cada edición llame la atención por diversos asuntos, desde el diseño del logo y las mascotas hasta cómo vestirá cada equipo en el certamen, lo que hace a las camisetas una pieza digna de admiración para los amantes del fútbol.

En este sentido, The Washington Post elaboró un ranking con las 11 mejores camisetas del Mundial 2026, incluyendo algunas que fueron muy discutidas cuando se lanzaron y dejando afuera a otras que tienen un estilo visual más prolijo. De hecho, la nueva piel de la Selección Argentina para la defensa del título no fue considerada por el medio estadounidense, ni la titular ni la suplente, algo que comenzó a marcar polémica en las redes.

Según el análisis realizado por Ashley Fetters Maloy, periodista de moda y cultura de dicho medio, la mejor camiseta es la titular de Uruguay, caracterizada por la elegancia y un cuello que recuerda a la casacas utilizadas en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. “Es a la vez majestuosa y adorable”, señaló el comunicador, que había manifestado que se trata de una prenda que podría ser usada por un príncipe tranquilamente.

Por debajo de la camiseta charrúa quedó la titular de Alemania, con un estilo clásico similar a la usada en México 1986 y que realza el poderío de los tetracampeones del mundo, que ya clasificaron a los dieciseisavos de final. El podio lo completa la casaca suplente de España, otra de las elegantes con su color claro realzado por los detalles carmesí en las terminaciones, escudo y números, aunque sin un tan buen recibimiento como las anteriores de la lista.

La lista de las once camisetas continúa con las suplentes de Sudáfrica y Curazao, consideradas como las más hermosas por varios usuarios en las redes sociales. Luego le siguen la suplente de Escocia y la titular de Irán, ambas con opiniones divididas y por delante de la titular de Senegal y la tercera alternativa de Túnez, que tiene un estilo básico casi de camiseta de entrenamiento. El ranking se cierra con la suplente de Bélgica, muy rechazada por los aficionados, y la titular de Arabia Saudita.

Uruguay se estrenó con su casaca titular.

Los resultados de la segunda fecha del Mundial 2026