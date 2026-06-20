Ver Alemania vs. Costa de Marfil en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Costa de Marfil es parte del Grupo F en el Mundial 2026. (Crédito de foto: ESPN)

El Mundial 2026 continúa su marcha frenética y se prepara para un choque apasionante entre la jerarquía de Alemania y la potencia física de Costa de Marfil el próximo 20 de junio. Este cruce clave de la fase de grupos genera una expectativa enorme entre los hinchas argentinos, quienes ya preparan sus pantallas para no perderse ningún detalle. Sin embargo, en medio del entusiasmo, las ofertas de transmisiones rápidas en la web vuelven a encender las alarmas sobre los riesgos del consumo ilegal de fútbol.

Los riesgos ocultos de la piratería digital

Sintonizar este partido mediante plataformas clandestinas como Fútbol Libre o Xuper TV es una decisión sumamente peligrosa. Estos sitios web y aplicaciones son completamente ilegales, ya que retransmiten la señal del torneo sin contar con los derechos comerciales correspondientes ni la autorización de la FIFA. Al elegir estas vías, los usuarios financian de manera indirecta redes de piratería que violan las leyes de propiedad intelectual vigentes, perjudicando la estructura económica que sostiene al deporte global.

Más allá del marco legal, el verdadero riesgo impacta de forma directa en los dispositivos de los espectadores. Estas aplicaciones fraudulentas suelen ocultar software malicioso (malware) y virus diseñados para infectar teléfonos, computadoras y televisores inteligentes. El peligro de sufrir el robo de datos personales, contraseñas e información bancaria es sumamente elevado, sin mencionar que la experiencia de juego se vuelve pésima debido a las constantes publicidades invasivas, las caídas de señal y un retraso exasperante en el audio.

Alemania se prepara para enfrentar a Costa de Marfil en el Mundial 2026.

Alternativas oficiales para disfrutar del partido

Para vivir el electrizante partido entre alemanes y marfileños con la mejor definición y una seguridad digital absoluta, el público en Argentina cuenta con un abanico de opciones autorizadas de primer nivel. Las plataformas que poseen los derechos oficiales garantizan una transmisión fluida, relatos profesionales y, por sobre todas las cosas, la protección total de los datos de cada uno de sus suscriptores durante los noventa minutos de juego.

El encuentro se podrá seguir de forma legal a través de la señal de DSports y su aplicación DGO, así como por la plataforma de streaming Paramount+, que ofrece una cobertura moderna para dispositivos móviles. Asimismo, el servicio de cable de Flow y la tradicional pantalla de TyC Sports (junto a TyC Sports Play) transmitirán el evento en vivo con la máxima fidelidad técnica. Alentar en la máxima cita del fútbol requiere la sensatez de elegir siempre los canales oficiales y oficiales.