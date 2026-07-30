Entradas para Emmanuel Horvilleur en el C Art Media 2026: precios y fecha de cuándo toca

Emmanuel Horvilleur estará en el C Art Media. (Crédito de foto: Gonna Go!)

Emmanuel Horvilleur regresa a los reflectores porteños para reencontrarse con su público en una noche que promete mucha frescura, elegancia y puro groove. El artista dirá presente el próximo sábado 15 de agosto en el Complejo C Art Media de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde desplegará un repertorio totalmente renovado. Con una propuesta en vivo que combinará el estreno formal de su producción más reciente y reversiones inéditas de los grandes clásicos que han marcado a varias generaciones. La velada se perfila como una fiesta repleta de música para la escena local.

Entradas, precios y más detalles para ver a Emmanuel

El recital se llevará a cabo en el barrio de Chacarita (Av. Corrientes 6271), en un punto relevante para la música en vivo en CABA. Las entradas ya se encuentran disponibles para la venta a través del sistema Passline, con valores que parten desde los 40,000 pesos, más el cargo por servicio digital. La expectativa por ver el nuevo despliegue escénico del músico augura una buena convocatoria, dado el lanzamiento de su nuevo álbum, por lo que se recomienda adquirir los tickets con anticipación para asegurar un lugar en la celebración. Es importante aclarar que la fase de preventa ya concluyó y ahora arranó la fase de entradas generales.

Emmanuel Horvilleur presenta su nuevo álbum "Mi año gótico". (Crédito de imagen: Gonna Go!)

Una nueva etapa en una trayectoria camaleónica

Desde sus inicios, Horvilleur ha demostrado una capacidad innata para reinventarse sin perder la identidad que lo caracteriza. Este nuevo material, titulado Mi año gótico y lanzado a fines del año pasado, se consolida como el octavo álbum de estudio de su carrera solista. La placa reúne un sonido de estética muy cuidada donde conviven el riesgo sonoro y la sofisticación pop, sumado a colaboraciones de primer nivel con figuras como Fito Páez, Ale Sergi, Javiera Mena y Julián Kartun.

El proyecto representa un capítulo de exploración artística, dentro de una fase bastante madura de su carrera, que reconfirma su estatus dentro de la cultura musical argentina. Tras el impacto de sus últimos hitos, entre los que destaca un recordado show con entradas agotadas en el legendario Estadio Obras, además de nutridas giras nacionales y pasos consagratorios por los festivales más importantes del país, Mi año Gótico muestra a un Emmanuel en pleno dominio de su oficio, dispuesto a seguir marcando el ritmo de la música contemporánea.