Cuenta DNI: cómo obtener el último 20% de ahorro en carnicerías de julio 2026

Cuenta DNI en carnicerías.

La recta final de julio 2026 llega con una buena noticia para los usuarios de Cuenta DNI: las promociones de Banco Provincia siguen activas y todavía es posible acceder al último tramo del 20% de descuento en carnicerías y comercios adheridos en un escenario marcado por el aumento sostenido de los alimentos.

Con más de 10 millones de usuarios activos, la billetera digital de Banco Provincia mantiene un esquema de beneficios que abarca carnicerías, supermercados, ferias y mercados bonaerenses. La posibilidad de combinar descuentos y organizar las compras puede representar un ahorro significativo en productos como carne vacuna, pollo y cerdo.

Cómo obtener el último 20% de ahorro en carnicerías con Cuenta DNI

Durante la última semana de julio de 2026, quienes realicen compras en comercios de cercanía adheridos con Cuenta DNI pueden acceder a un 20% de descuento con reintegro, siempre que la operación se haga a través de la aplicación y dentro de los límites establecidos por Banco Provincia.

El beneficio alcanza a carnicerías, granjas y otros locales de alimentos habilitados dentro del programa. El reintegro acumulado puede llegar hasta $6.000, por lo que conviene distribuir las compras entre distintos días de la semana para aprovechar al máximo el tope disponible.

Para acceder al descuento es necesario:

Tener instalada la aplicación Cuenta DNI .

. Contar con una caja de ahorro de Banco Provincia vinculada.

Pagar mediante QR o Clave DNI en comercios adheridos.

en comercios adheridos. Verificar previamente la participación del local en la app oficial.

La devolución suele acreditarse automáticamente en la cuenta asociada dentro de los plazos informados por la entidad bancaria.

Supermercados, ferias y otros descuentos que siguen vigentes

Además de las carnicerías, Banco Provincia mantiene promociones en supermercados de toda la provincia, donde también pueden incluirse cortes de carne y productos frescos dentro de las ofertas semanales.

Otro de los beneficios destacados corresponde a ferias y mercados bonaerenses, donde los descuentos pueden ser incluso superiores al 20% habitual de los comercios de cercanía. Esta alternativa resulta especialmente conveniente para quienes compran frutas, verduras, lácteos y carnes en puestos habilitados por los municipios o por la provincia.

Cuenta DNI.

La estrategia recomendada por especialistas en consumo es combinar los distintos beneficios: realizar parte de la compra en supermercados, aprovechar el reintegro en carnicerías de barrio y completar productos frescos en ferias adheridas. De esa manera, el ahorro acumulado puede superar ampliamente el descuento obtenido en una sola operación.

Qué otros beneficios reforzó Banco Provincia en vacaciones de invierno 2026

Durante el receso invernal, Banco Provincia amplió además otros beneficios asociados a Cuenta DNI. Entre ellos estaban los descuentos en gastronomía, eventos culturales y estaciones YPF Full, donde el tope de reintegro semanal pasó de $8.000 a $10.000.

La continuidad de los descuentos en la última semana de julio representa una oportunidad especialmente relevante para quienes necesitan abastecerse antes de agosto, ya que la carne sigue siendo uno de los productos con mayor impacto en el presupuesto familiar.