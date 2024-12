El músico argentino que casi participa en una película erótica de los 90: "Me dio pudor"

El artista argentino reveló todos los detalles en torno a la propuesta que recibió años atrás.

El mundo de la música está sorprendido por la revelación que hizo uno de los icónicos artistas argentinos en una reciente entrevista. El cantante en cuestión contó que estuvo a punto de participar de una película erótica furor de los años 90 y contó la historia detrás de la propuesta que revolucionó al ámbito de la cultura.

Sin dudas que existen muchos artistas que exploraron otros rubros además del suyo. En el caso de la música, es sabido que varios también incursionaron en series, películas e incluso la conducción de programas de televisión y radio. Uno de ellos, reveló que pudo haber actuado en una película de culto que se estrenó en el año 1997.

Se trata de Emmanuel Horvilleur, el reconocido cantante que supo integrar la histórica banda Illya Kuryaki & The Valderramas y continuó son su carrera solita hasta la actualidad. El artista estuvo en el programa Terapia Picante, que consiste en llevar adelante la entrevista mientras se comen hamburguesas y tacos con distintas salsas picantes.

En un momento de la nota, le mostró una imagen suya de cuando era más joven en la que solo tenía ropa interior y le preguntó si le ofrecieron hacer contenido erótico o alguna película de ese estilo. "¿Sabés que si? Y era un peliculón", contó sobre el film Happy Together. "Una película de culto que la hizo acá, me habían dicho de ir al casting, era una temática gay porteña de esa época. A mi me dio pudor y no fui, pero la hubiera hecho porque era un peliculón", reveló Emmanuel.

El comentario de Emmanuel Horvilleur que ilusionó a los fanáticos de Illya Kuryaki

Emmanuel Horvilleur viene de brindar un recital en la 10° edición del Rock en Baradero 2024 en lo que fue su segunda presentación en este festival. El cantante de 49 años, que lanzó hace poco su nuevo disco Acqua Di Emma, dejó un comentario inesperado que sorprendió al mundo de la música e ilusionó a los fanáticos de Illya Kuryaki & The Valderramas.

La actualidad artística de Emmanuel Horvilleur está marcada por su reciente presentación en el Rock en Baradero 2024, con vistas a tocar en Mendoza, Tucumán y Capital Federal. Luego de haberse bajado del escenario, dialogó con El Destape y se metió en un juego de preguntas vinculado a los 10 años del festival. En primera instancia, recordó qué estaba haciendo 10 años atrás.

"Estábamos con Kuryaki tocando el disco Chances, tocando bastante por todos lados de nuevo", dijo el músico refiriéndose al momento en que Illya Kuryaki volvió a juntarse después de haberse separado en 2002, regreso que duró desde el 2011 hasta el 2016. Luego intentó proyectarse dentro de 10 años y no pudo evitar pensar en el paso del tiempo. "Pienso en que voy a tener una hija de 10 años porque ahora tengo una hijita recién nacida. Y yo cerca de cumplir los 60 años, la puta madre", expresó entre risas.

En un momento de la entrevista, se le preguntó si existe la posibilidad de que en ese lapso de tiempo puedan volver a juntarse con Dante Spinetta, quien también se presentó en el Rock en Baradero, con el objetivo de reunirse con Illya Kuryaki. "Posiblemente ¿por qué no? Pueden pasar tantas cosas en 10 años", lanzó dejando la puerta abierta para regresar a la banda de funk argentina. Por úitimo, realizó una reflexión acerca del futuro del país de acá al 2034: "Ojalá que lo podamos vivir de una manera más alegre, no tan abrumados por lo gótico, como sociedad digo. Tanto quilombo siempre, tanta desunión, tanto delirio".