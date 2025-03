Por qué no juega Palacios en Boca vs Newells en la Liga Profesional

Luego de varios días de especulación en Boca Juniors , finalmente se conoció la determinación de Fernando Gago con respecto a Carlos Palacios . El jugador chileno fue dejado fuera de la lista de concentrados para el partido contra Newell's Old Boys luego de faltar al entrenamiento del pasado lunes .

Aunque el Consejo de Fútbol decidió no multar económicamente a Palacios debido a que su ausencia no fue considerada una indisciplina, Gago optó por mantener su estrategia estricta de tratar a todos los futbolistas por igual y decidió que el jugador no viajara a Rosario junto al resto del equipo.

Durante el parate del Torneo Apertura por la fecha FIFA, los jugadores de Boca tuvieron el fin de semana libre y Palacios decidió regresar a Chile. Allí, aprovechó el tiempo para presenciar un partido de Colo Colo, su antiguo club, y fue fotografiado en la tribuna usando una máscara. Sin embargo, cuando tenía previsto regresar, sufrió un accidente automovilístico que le impidió tomar el vuelo de regreso a Buenos Aires.