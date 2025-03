Los pliegos de García- Mansilla y Lijo entran al Senado y el oficialismo no tiene garantías de su aprobación

El jueves, el Senado sesionará para tratar los pliegos de Manuel García- Mansilla y Ariel Lijo, que fueron nombrados ministros de la Corte Suprema por decreto del presidente Javier Milei. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) se aferra a la esperanza de que se caiga la sesión, pero por los números parece difícil que los candidatos de la Casa Rosada - aunque sea por escaso márgen- no sean bochados.

El pliego de Lijo tuvo su dictamen firmado a comienzos de este año, tras seis meses de no reunir los avales necesarios, en período extraordinario de sesiones. García- Mansilla lo obtuvo a fin de marzo, luego de lo cual, el interbloque de Unión por la Patria apuró una sesión para tratarlos. La Presidencia del Senado la citó para esta semana.

Entre los dos dictámenes pasaron varias cosas: Lijo tuvo el ok en un período de sesiones extraordinarias, en el que la Casa Rosada quiso más cosas de las que la oposición estaba dispuesta a conceder y -fundamentalmente- la aparición del escándalo cripto que involucra a Milei y su entorno.

García-Mansilla tuvo su dictamen firmado luego de la designación por decreto. Dos expedientes se presentaron: el de Unión por la Patria y el que firmaron los senadores Martín Lousteau (Unión Cívica Radical) y Guadalupe Tagliaferri (PRO).

Los dictámenes de García-Mansilla propone su designación. Táctica legislativa: los expedientes habilitan el tratamiento, pero la intención de los que los promueven es rechazar ese pliego y el de Lijo.

Cómo está el poroteo de los pliegos de García-Mansilla y Lijo

A diferencia de otras votaciones, los aliados tradicionales de LLA no están dispuestos a acompañarlos. El formoseño Francisco Paoltroni hizo público su rechazo a Lijo, hecho que le valió su expulsión de LLA. Para el PRO también es una figura cuestionada, empezando por el líder del espacio, Mauricio Macri.

En la Unión Cívica Radical (UCR) hicieron mutis en la muy calma semana del Congreso sobre qué harán. Se sabe, sin embargo, del rechazo de Lousteau y del fueguino Pablo Blanco, que esta semana, en declaraciones a Radio Splendid adelantó: "Todo indica que va a haber un rechazo, no por la calidad de los candidatos sino por el sistema que utilizó el Ejecutivo de designación en comisión".

"Si pidieron convocar a sesión, es porque tienen el quórum...", señalaron desde el entorno de alguien que rechazará los pliegos de los jueces. Una voz del campamento oficialista comentó a El Destape que se hacen la idea de que la oposición tiene los números para poner en marcha la jornada legislativa.

"... no así los votos", añadió la misma voz de LLA. Unión por la Patria, principal promotor del rechazo, sufrió una escisión en la semana posterior al pedido de sesión. Cuatro senadores armaron el bloque Convicción Federal: Eduardo Andrada (Catamarca), Carolina Moises (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis).

Si bien se mantendrán dentro del interbloque de Unión por la Patria, habrá que ver cómo se manifiestan en las votaciones. "Vamos a votar en bloque", señalaron sobre cómo se manejarán sobre el caso de García- Mansilla y Lijo, aunque aclararon que la bancada tendrá su reunión el martes.

"Unión por la Patria se mantiene firme en el rechazo. Dicen que tienen 25 firmes y que no siquiera los gobernadores los pueden cambiar", perciben desde LLA. Si no se les va ninguna de sus voluntades, el interbloque peronista ya tiene 34 de los 37 que se necesitan.

La jura de García- Mansilla. Febrero 2025

Qué hicieron García-Mansilla y Lijo antes del tratamiento de sus pliegos

García-Mansilla y Lijo jugaron su partido en estos días. El segundo envió una nota al juez Alejo Ramos Padilla, que tiene a cargo las denuncias por la inconstitucionalidad de su nombramiento, anunciando que no pedirá licencia en Comodoro Py y que espera el nombramiento del Senado.

"Ello en tanto no asumí como Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 99, incisos 4 y 19 de la Constitución Nacional; no voy a renunciar a mi cargo actual de Juez Federal y mi interés se centra en que el Honorable Senado de la Nación me otorgue el acuerdo correspondiente para el cual ya cuento con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos”, señaló a través de un escrito.

La Corte Suprema le tomó juramento a García-Mansilla, pero no a Lijo. Tampoco autorizaron su pedido de licencia como juez federal.

Por su parte, García-Mansilla envió un escrito a Ramos Padilla recordando que él ya fue designado por decreto, por lo que él ya es juez de la Corte. "Toda vez que el nombramiento en comisión previsto en el Decreto 137/25 se hizo efectivo luego de haber prestado yo juramento, ya soy juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", aseguró el magistrado, promovido por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien subrayó que goza de las garantías establecidas en el artículo 110 de la Constitución Nacional.