Respira Boca: el penal que no le cobraron a Belmonte frente a Newell's

Polémica en Boca vs. Newell's: el penal que Herrera no cobró contra el Xeneize.

Polémica en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa en el duelo entre Boca Juniors y Newell's Old Boys por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional 2025: con el partido 1 a 0 a favor del cuadro local, el árbitro Darío Herrera no sancionó un posible penal tras un choque entre Mateo Silvetti y Tomás Belmonte. La infracción, que tuvo lugar a los once minutos del primer tiempo (Luciano Herrera adelantó a la 'Lepra' a los cinco), podría haber sido un duro golpe para el 'Xeneize' en su visita a Rosario. Sin embargo, el referí no cobró la pena máxima y el VAR respaldó su decisión.

La jugada se produjo tras una acción individual del joven delantero de 19 años, quien quiso pasar la marca de Lautaro Di Lollo. El volante con pasado en Lanús salió al cruce y lo impactó fuertemente con su hombro en el rostro, aunque Darío Herrera interpretó que fue un encontronazo casual. Silvetti debió ser atendido por los médicos del equipo, luego de quedar tendido algunos segundos con claros gestos de dolor en su boca.

Por qué no juega Palacios en Boca vs Newells en la Liga Profesional

Luego de varios días de especulación en Boca Juniors, finalmente se conoció la determinación de Fernando Gago con respecto a Carlos Palacios. El jugador chileno fue dejado fuera de la lista de concentrados para el partido contra Newell's Old Boys luego de faltar al entrenamiento del pasado lunes.

Aunque el Consejo de Fútbol decidió no multar económicamente a Palacios debido a que su ausencia no fue considerada una indisciplina, Gago optó por mantener su estrategia estricta de tratar a todos los futbolistas por igual y decidió que el jugador no viajara a Rosario junto al resto del equipo.

Noticia en desarrollo...