Llega Kneecap a la Argentina 2026: entradas, precios y fecha de cuándo toca en el C Art Media

Kneecap.

El fenómeno del hip hop irlandés Kneecap llegará por primera vez a la Argentina en 2026. El grupo integrado por Mo Chara, Móglaí Bap y DJ Próvaí confirmó un show en C Art Media, en la Ciudad de Buenos Aires, como parte de una gira internacional que acompaña el lanzamiento de FENIAN, su esperado segundo álbum de estudio.

Convertidos en una de las bandas más comentadas del mundo por su combinación de rap, activismo político y una puesta en escena explosiva, los artistas de Belfast y Derry desembarcarán en el país luego de un año marcado por presentaciones en los principales festivales internacionales, una película multipremiada y una creciente repercusión mediática.

Cuándo toca Kneecap en Argentina y dónde será el show

El debut de Kneecap en Argentina será el lunes 19 de octubre de 2026 en C Art Media, uno de los escenarios más importantes de Buenos Aires para conciertos internacionales.

Las entradas salieron a la venta el viernes 24 de julio a las 10 a través de Passline, con todos los medios de pago habilitados. Además, los clientes de Galicia Visa pueden acceder al beneficio de seis cuotas sin interés, una promoción disponible para la compra de tickets.

La llegada del grupo forma parte de una gira mundial que acompaña el lanzamiento de FENIAN, el disco con el que el trío busca profundizar la evolución artística que comenzó con su álbum debut Fine Art.

Entradas para Kneecap en Argentina: precios y dónde comprar

Las entradas para el recital de Kneecap en Buenos Aires ya pueden adquirirse a través de Passline, la ticketera oficial del evento.

Los precios confirmados son:

General: $70.000.

$70.000. Platea: $90.000.

A estos valores se les debe sumar el cargo por servicio correspondiente de la plataforma de venta.

La expectativa por el recital es alta, ya que es la primera presentación del grupo en el país, en un contexto en el que su popularidad no deja de crecer a nivel internacional.

Quién es Kneecap y por qué es una de las bandas más polémicas del momento

Fundado en 2017, Kneecap revolucionó la escena musical europea al combinar hip hop, música electrónica y letras en inglés e irlandés, con un fuerte contenido político y cultural centrado en la identidad de Irlanda del Norte.

El lanzamiento de FENIAN, producido por Dan Carey -conocido por su trabajo junto a Fontaines D.C., Wet Leg y Kae Tempest-, amplía todavía más el universo sonoro del grupo. El álbum incorpora elementos de acid house, trip-hop, dubstep y rave, sin abandonar el rap que los convirtió en una referencia de la nueva música alternativa.

Durante los últimos años, Kneecap trascendió el ámbito musical. Su película biográfica homónima fue reconocida en festivales como Sundance y los Premios BAFTA, mientras que sus presentaciones en Coachella y Glastonbury los consolidaron como una de las propuestas más disruptivas del circuito internacional.

Al mismo tiempo, la banda protagonizó fuertes controversias por su respaldo público a la causa palestina y por sus críticas a la política británica, posicionándose como uno de los proyectos artísticos más influyentes y debatidos de la actualidad. Esa combinación de música, identidad y activismo convirtió a Kneecap en un fenómeno cultural que trasciende el escenario y explica la expectativa que genera su esperado debut en la Argentina.