Hay un nuevo café restaurante en Buenos Aires que es 100% sin TACC libre de gluten, con una propuesta inspirada en las tractorías italianas. Fue fundado por Raffaela y Francesca de Santis, hijas de Donato de Santis, el reconocido chef y empresario italiano, jurado de MasterChef. Es perfecto para celíacos o personas con intolerancia al gluten que quieran comer rico en la ciudad.
Se trata de Cucinetta, ubicado en Belgrano. "Tiene cafetería, pastelería y restaurante, todo elaborado en una cocina sin riesgo de contaminación cruzada", relata la creadora de contenido Gluten Tri. Hay opciones de desayunos y meriendas tanto dulces como saladas, como medialunas, laminado de pistacho o chocolate, cookies, carrot cake, fosforitos de jamón y queso, danesa de fruta, entre otras propuestas.
"Fuimos a la tarde y pedimos una medialuna y un laminado de pistachos acompañado por dos cafés. La medialuna me gustó, la sentí un poco más parecida a un croissant que a una medialuna tradicional, pero igual estaba muy bien lograda. Después, el laminado de pistacho la verdad que estaba increíble, la crema de pistachos fue una locura así que le doy un 10", asegura.
La carta también ofrece huevo pasado por agua con queso crema, mermelada, craques y queso Gruyere; huevo sabanita, pan de masa madre y palta; huevo 6' con trucha ahumada, palta, yogur, prickles y crackers, yogur con granola, tuna melt, sánguche de jamón queso y trufa, entre otras más opciones variadas.
También hay milanesa de bife de chorizo, ravioles, bife de vacío, curry de pollo o tofu, y postres como goccia de chocolate, creppe suzette, helado soft ice cream fabbri y más. La carta completa junto con los precios se pueden encontrar en el Instagram oficial del café. Lo mejor es que todo el lugar asegura que no ingrese gluten, con personal capacitado, por lo que no hay peligros de contaminación cruzada.
Cucinetta: dónde queda el café restaurante sin gluten fundado por Raffaela y Francesca de Santis
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Ubicación: Mariscal Antonio de Sucre 1302 (Belgrano, CABA).
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Horarios: de miércoles a lunes 08 a 00, sin reservas.