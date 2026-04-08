Brownies sin gluten de Maru Botana: la receta fácil, húmeda y con nueces pecan

En su cocina de siempre, con su estilo relajado y alegre, Maru Botana volvió a conquistar a sus seguidores con una receta simple, práctica y deliciosa. Esta vez, la cocinera eligió homenajear a uno de los clásicos más irresistibles de la pastelería: el brownie. Pero lo hizo con un twist ideal para quienes siguen una alimentación libre de gluten.
“¡Qué ricos y qué fáciles son los brownies!”, exclamó Maru en su video de Instagram. Y tiene razón. Esta versión sin TACC no le pide nada a la tradicional. Queda húmeda por dentro, crocante por fuera y con un sabor a chocolate intenso que enamora a cualquier paladar.
El secreto está en usar un buen chocolate semiamargo con alto porcentaje de cacao. Eso garantiza sabor intenso y una textura perfecta.
Ingredientes
200 g de chocolate semiamargo (alto porcentaje de cacao)
150 g de manteca
3 huevos
200 g de azúcar
100 g de premezcla sin gluten
Nueces pecan picadas (cantidad a gusto)
La premezcla sin gluten reemplaza a la harina de trigo en esta receta. Eso hace que los brownies sean aptos para celíacos o para cualquier persona que quiera evitar el gluten sin resignar sabor.
Preparación paso a paso
1. Derretir el chocolate y la manteca
Comenzá derritiendo los 200 gramos de chocolate junto con los 150 gramos de manteca. Podés hacerlo a baño María o en el microondas en intervalos cortos de 30 segundos, revolviendo entre cada uno. Esa base cremosa y profunda es la que define el carácter del brownie.
2. Mezclar los huevos con el azúcar
En un bowl aparte, sumá tres huevos y 200 gramos de azúcar. “Acordate que el brownie lleva mucha cantidad de azúcar”, advierte Maru. Batí hasta lograr una crema uniforme y ligeramente espumosa.
3. Unir todo
Incorporá la mezcla de chocolate y manteca derretidos al bowl de los huevos con azúcar. Mezclá bien hasta integrar.
4. Agregar la premezcla
Añadí los 100 gramos de premezcla sin gluten y mezclá suavemente hasta que no queden grumos. La premezcla ya viene con almidones y leudantes, por eso no necesitás agregar polvo de hornear adicional.
5. Sumar las nueces pecan
“Hoy le agregamos nueces pecan, y eso lo hace aún más rico”, dice Maru. Incorporá un buen puñado de nueces pecan picadas. Si no tenés, podés usar nueces comunes o incluso chips de chocolate.
6. Hornear
Volcá la mezcla en un molde enmantecado o forrado con papel manteca. Llevá a horno precalentado a 180°C durante 20 a 25 minutos.
No te pases con la cocción para que los brownies queden bien húmedos. El secreto es sacarlos del horno cuando al pinchar el centro con un cuchillo o palillo, salga con algunas migas húmedas (no completamente limpio). Si lo dejás más tiempo, se secan.