Buñuelos de espinaca de Maru Botana: fáciles, crocantes y con mucho queso

Maru Botana reveló el secreto de sus buñuelos: mucho queso rallado.

Maru Botana volvió a conquistar a sus seguidores con una de esas recetas caseras que nunca fallan. A través de sus redes sociales, la cocinera mostró cómo preparar sus clásicos buñuelos de espinaca, una opción práctica, económica y perfecta para sumar vegetales de una forma tentadora.

La reconocida cocinera reveló el secreto de sus buñuelos: mucho queso rallado. Ese es el diferencial clave que aporta sabor y una textura irresistible. El resultado son buñuelos crocantes por fuera, suaves por dentro y con ese toque casero que los vuelve infalibles.

Ingredientes

Para los buñuelos:

2 atados de espinaca

1 cebolla

1 cucharada de polvo de hornear

3 cucharadas de harina

3 huevos

300 g de queso rallado

Un chorrito de leche

Sal a gusto

Para el dip:

Queso blanco

Sal (preferentemente ahumada)

Ciboulette o cebollín fresco picado

Preparación paso a paso

1. Blanquear la espinaca

La espinaca se blanquea en agua hirviendo y se escurre muy bien. Pasá las espinacas brevemente por agua hirviendo (no más de 1 o 2 minutos). Luego, escurrirlas muy bien para quitar el exceso de líquido. Un tip: apretalas con las manos o con un lienzo limpio para que no quede agua. Después, picarlas un poco.

2. Saltear la cebolla

Por otro lado, rehogá la cebolla picada en una sartén con un chorrito de aceite hasta que esté transparente y tierna. Una vez lista, incorporala a la espinaca picada.

3. Armar la mezcla

Sumá a la preparación los huevos, el polvo de hornear, la harina, el queso rallado y un chorrito de leche para dar ligereza. La leche ayuda a que la masa quede más suave y esponjosa. Salá a gusto y mezclá bien hasta integrar todos los componentes.

4. Preparar el dip

En un bol pequeño, mezclá queso blanco con sal ahumada (o común si no tenés) y ciboulette fresco picado. Revolvé bien. Este dip aporta frescura y contrasta con la crocancia de los buñuelos.

5. Freír los buñuelos

Precalentá abundante aceite en una olla o sartén profunda. El aceite debe estar bien caliente para que los buñuelos queden crocantes y no absorban grasa de más. Armá los buñuelos con una cuchara (sin hacerlos demasiado grandes) y freílos hasta que estén bien dorados y crocantes por fuera.

Retiralos con una espumadera y ponelos sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite.

La espinaca se blanquea en agua hirviendo y se escurre muy bien.

Consejos para que salgan perfectos

Espinaca bien escurrida: Si queda líquido, la masa se va a desarmar en el aceite y los buñuelos van a salir aceitosos.

Queso rallado de calidad: Usá un queso que derrita bien y tenga sabor. Pategrás, sardo o una mezcla de ambos funcionan perfecto.

No hagas buñuelos muy grandes: Así se cocinan parejo por dentro y quedan crocantes por fuera.

Aceite caliente: Si el aceite no está suficientemente caliente, los buñuelos van a absorber grasa y quedarán pesados.

Cómo servir los buñuelos de espinaca

Maru Botana recomienda servirlos recién hechos, bien calientes, acompañados con el dip de queso blanco y ciboulette. También podés sumar una ensalada fresca de hojas verdes para un almuerzo más completo.

Son ideales para: