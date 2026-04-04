Paella de mariscos: la receta paso a paso de Paulina Cocina para Semana Santa

La paella se cocina en una paellera, una sartén redonda de poco fondo.

Si estás buscando una receta especial para Semana Santa, esta paella de mariscos es una opción perfecta: sabrosa, rendidora y más fácil de lo que parece. Sin carne, llena de sabor a mar y con un arroz amarillo que llama la atención desde la mesa.

La paella se cocina en una paellera, una sartén redonda de poco fondo, con dos agarres laterales. Si no tenés una, podés usar cualquier recipiente con fondo plano, redondo y lo suficientemente grande.

El origen de la paella

La paella es un plato originario de Valencia, España. Su nombre es en honor a la sartén donde se cocina: "la paellera". Hay diferentes versiones: paella valenciana (la auténtica), paella de carne, paella de marisco, paella mixta, paella negra y más.

Más allá de ser un plato típico español, la paella de marisco es famosa a nivel mundial y podemos encontrarla en diferentes países de Latinoamérica.

Cuál es el mejor arroz para hacer paella

El arroz que se utiliza en España originalmente es el arroz bomba, un tipo de arroz redondo famoso porque absorbe mucho sabor sin perder su forma, manteniéndose separado de los demás granos.

Si estás en Argentina y no conseguís arroz bomba, lo más recomendado es el doble carolina. Es un tipo de arroz largo y ancho muy utilizado en el país. La idea es que el arroz no se pegue y absorba todo el sabor del caldo.

El azafrán le da el color amarillo y el sabor característico a la paella. Es otro ingrediente infaltable. Si no tenés o no conseguís, podés reemplazarlo por condimento para arroz o cúrcuma. El efecto deseado va a ser el mismo.

Ingredientes para la paella de mariscos

1 morrón rojo.

1 morrón verde.

2 cebollas.

1 tomate mediano.

200 g de arroz doble carolina.

1 cucharada de pimentón dulce.

2 ajos.

Azafrán o condimento para arroz (a gusto).

500 g de calamar.

200 g de mejillones.

400 g de langostinos.

200 g de almejas.

200 g de berberechos.

700 ml de caldo de verduras.

Aceite de oliva y sal.

El arroz bomba es el original, pero el doble carolina funciona perfecto.

Preparación paso a paso

1. Preparar los mariscos

Lavá bien todos los frutos de mar. Cepillá las almejas si es necesario. Limpiá y cortá los calamares en rodajas.

2. Cocinar los langostinos

En una paella o sartén grande, calentá un poco de aceite de oliva y sofreí los langostinos durante 3-4 minutos, hasta que estén rosados. Retiralos y reservalos.

3. Cocinar los calamares y las verduras

En la misma paella, sofreí los calamares por 3-4 minutos. Luego agregá las cebollas, los ajos, los morrones y el tomate picados en cubos pequeños. Añadí sal a gusto y cociná a fuego medio-bajo durante 8 minutos.

4. Agregar el arroz y el caldo

Incorporá el arroz y distribuilo de manera homogénea. Añadí el azafrán o condimento para arroz y mezclá. Agregá el caldo caliente (700 ml) y mezclá nuevamente.

5. Cocinar sin remover

Cociná a fuego medio, sin remover, durante 25-30 minutos, hasta que el arroz esté tierno y sin líquido. Si el arroz se seca demasiado antes de estar listo, agregá más caldo o agua caliente.

El secreto de la paella: no remover el arroz mientras se cocina. Así se forma el "socarrat", esa capa dorada y crocante del fondo que es la parte más preciada.

6. Añadir las almejas

A los 5 minutos de cocción, agregá el pimentón dulce (si querés). Ajustá el nivel de líquido si es necesario. Añadí las almejas y cociná por 5 minutos, hasta que se abran. Descartá las que no se abran.

7. Incorporar mejillones y berberechos

Incorporá los mejillones y berberechos, y cociná 10 minutos más a fuego bajo.

8. Finalizar con los langostinos

Finalmente, agregá los langostinos que reservaste y cociná 5 minutos más.

9. Reposo antes de servir

Retirá del fuego y dejá reposar la paella, tapada con un paño limpio, durante unos minutos antes de servir. Eso termina de asentar los sabores.