Empanada gallega: receta clásica con pescado para comer en Semana Santa.

Tradicionalmente, durante Semana Santa la única carne que se puede consumir es la de pescado. Si bien con el tiempo esta costumbre se fue perdiendo en Argentina, hay familias que aún la eligen. Es por eso que, en esta oportunidad traemos una receta clásica de empanada gallega para hacer en casa de manera fácil y que queden sumamente ricas.

Receta de empanada gallega

Si bien se la nombra como "empanada gallega", para los argentinos sería una tarta. Más allá de la forma, los ingredientes son los clásicos: atún, morrón, cebolla y algún que otro extra para darle aún más sabor. A continuación compartimos la receta:

La empanada gallega es un clásico de la Semana Santa.

Ingredientes

Para la masa:

500 g de harina 000.

100 ml de aceite (puede ser del sofrito).

150 ml de agua tibia.

1 huevo.

10 g de sal.

10 g de levadura fresca (o 5 g seca).

Para el relleno:

2 cebollas grandes.

1 morrón rojo.

2 tomates (o 1 lata de tomate triturado).

2 latas de atún.

1 cucharadita de pimentón dulce.

Sal y pimienta a gusto.

Aceite de oliva.

Preparación