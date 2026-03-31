Empanada gallega: receta clásica con pescado para comer en Semana Santa

Tradicionalmente, durante Semana Santa la única carne que se puede consumir es la de pescado. Si bien con el tiempo esta costumbre se fue perdiendo en Argentina, hay familias que aún la eligen. Es por eso que, en esta oportunidad traemos una receta clásica de empanada gallega para hacer en casa de manera fácil y que queden sumamente ricas.
Receta de empanada gallega
Si bien se la nombra como "empanada gallega", para los argentinos sería una tarta. Más allá de la forma, los ingredientes son los clásicos: atún, morrón, cebolla y algún que otro extra para darle aún más sabor. A continuación compartimos la receta:
La empanada gallega es un clásico de la Semana Santa.
Ingredientes
Para la masa:
- 500 g de harina 000.
- 100 ml de aceite (puede ser del sofrito).
- 150 ml de agua tibia.
- 1 huevo.
- 10 g de sal.
- 10 g de levadura fresca (o 5 g seca).
Para el relleno:
- 2 cebollas grandes.
- 1 morrón rojo.
- 2 tomates (o 1 lata de tomate triturado).
- 2 latas de atún.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- Sal y pimienta a gusto.
- Aceite de oliva.
Preparación
- En una sartén con un poco de aceite de oliva, rehogar la cebolla y el morrón picados hasta que estén blandos y transparentes. Luego agregar el tomate y cocinar unos minutos más hasta que la preparación se integre bien. Incorporar el atún previamente escurrido, sumar el pimentón, sal y pimienta, mezclar y cocinar todo junto entre 5 y 10 minutos. Retirar del fuego y dejar enfriar completamente.
- Disolver la levadura en el agua tibia. En un bowl grande, colocar la harina con la sal, hacer un hueco en el centro y agregar el huevo, el aceite y el líquido con levadura. Mezclar e ir amasando hasta obtener una masa suave, lisa y elástica. Tapar y dejar reposar durante 30 a 40 minutos, hasta que leve ligeramente.
- Dividir la masa en dos partes. Estirar una de ellas y colocarla en una fuente previamente aceitada, cubriendo bien la base. Distribuir el relleno frío de manera uniforme sobre la masa. Luego estirar la otra mitad y cubrir la preparación, cerrando bien los bordes. Pinchar en varias zonas con un tenedor por arriba para que salga el vapor durante la cocción.
- Pintar la superficie con huevo batido para lograr un buen dorado. Llevar a horno precalentado a 180 °C y cocinar durante 35 a 40 minutos, hasta que la masa esté bien dorada.