El chef José Andrés reveló el secreto para hacer la rosca de Pascua perfecta: "Agua de azahar"

La Rosca de Pascuas es mucho más que un clásico de la pastelería: es el símbolo de la fiesta, la infancia y la tradición. Pero si hay alguien que sabe cómo llevarlo al siguiente nivel, ese es José Andrés, el chef asturiano que se ganó el corazón de los fanáticos de la cocina con su versión súper aromática y visualmente irresistible.
Para José Andrés (56) es simple: “La mejor Rosca se hace con 80 ml de agua de azahar, 2 huevos y 100 g de manteca”, aseguró. Y no es casualidad: el agua de azahar no es un toque sutil, sino la gran protagonista de la receta. Así, el bollo huele a fiesta desde la puerta de la cocina y conquista a todos antes de salir del horno.
Receta de Rosca de Pascuas de José Andrés
Ingredientes
Para la masa madre:
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60 g de harina de fuerza
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60 g de agua tibia
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5 g de levadura fresca
Para la masa principal:
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500 g de harina de fuerza
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80 g de azúcar
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5 g de sal
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Ralladura de 1 limón y 1 naranja
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2 huevos
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80 ml de leche tibia
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80 ml de agua de azahar
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100 g de manteca
Para decorar:
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Huevo batido (para pintar)
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Frutas confitadas
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Azúcar húmeda
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Almendras fileteadas
Paso a paso para la rosca perfecta
1. Preparar la masa madre
Mezclá la harina de fuerza con el agua tibia y la levadura fresca. Dejá reposar 30 a 45 minutos hasta que burbujee y esté activa.
2. Mezclar los secos
En un bol grande, uní la harina de fuerza, el azúcar, la sal y las ralladuras de limón y naranja.
3. Formar la masa
Sumá los huevos, la leche tibia, el agua de azahar y la masa madre. Amasá hasta que quede homogéneo.
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4. Incorporar la manteca
Agregá la manteca en tandas, amasando hasta que la masa esté suave y elástica. Este proceso lleva varios minutos, pero es clave para lograr la textura deseada.
5. Primer levado
Dejá reposar la masa tapada durante 1 a 1,5 horas, hasta que duplique su volumen.
6. Dar forma
Formá una bola con la masa, hacé un agujero en el centro y estirá suavemente hasta lograr un aro grande y parejo.
7. Segundo levado
Dejá reposar la rosca formada 45 a 60 minutos tapada, hasta que esté bien esponjosa. Este segundo reposo es el que garantiza la miga aireada.
8. Decorar
Pintá la superficie con huevo batido y decorá con frutas confitadas, azúcar húmeda y almendras fileteadas. La decoración no solo es visual: las frutas aportan jugosidad y las almendras un toque crocante.
9. Hornear
Llevá al horno precalentado a 180°C durante 20 a 30 minutos, hasta que esté dorada. Para saber si está lista, podés golpear la base: si suena a hueco, está en su punto.
10. Enfriar y servir
Dejá enfriar sobre una rejilla antes de servir. Si querés, podés rellenarla con crema pastelera, nata o trufa para una versión aún más indulgente.
Consejos para una rosca profesional
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Agua de azahar de calidad: El perfume de la rosca depende de este ingrediente. Buscá una versión natural, no sintética.
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Temperatura ambiente: Los huevos y la manteca deben estar a temperatura ambiente para integrarse mejor.
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Amasado paciente: No apures el proceso. La masa debe estar lisa y elástica antes del primer levado.
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Horno precalentado: Fundamental para que la rosca leve bien en los primeros minutos de cocción.