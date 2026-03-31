El chef José Andrés reveló el secreto para hacer la rosca de Pascua perfecta: "Agua de azahar"

El agua de azahar es la gran protagonista de esta receta de rosca.

La Rosca de Pascuas es mucho más que un clásico de la pastelería: es el símbolo de la fiesta, la infancia y la tradición. Pero si hay alguien que sabe cómo llevarlo al siguiente nivel, ese es José Andrés, el chef asturiano que se ganó el corazón de los fanáticos de la cocina con su versión súper aromática y visualmente irresistible.

Para José Andrés (56) es simple: “La mejor Rosca se hace con 80 ml de agua de azahar, 2 huevos y 100 g de manteca”, aseguró. Y no es casualidad: el agua de azahar no es un toque sutil, sino la gran protagonista de la receta. Así, el bollo huele a fiesta desde la puerta de la cocina y conquista a todos antes de salir del horno.

Receta de Rosca de Pascuas de José Andrés

Ingredientes

Para la masa madre:

60 g de harina de fuerza

60 g de agua tibia

5 g de levadura fresca

Para la masa principal:

500 g de harina de fuerza

80 g de azúcar

5 g de sal

Ralladura de 1 limón y 1 naranja

2 huevos

80 ml de leche tibia

80 ml de agua de azahar

100 g de manteca

Para decorar:

Huevo batido (para pintar)

Frutas confitadas

Azúcar húmeda

Almendras fileteadas

Paso a paso para la rosca perfecta

1. Preparar la masa madre

Mezclá la harina de fuerza con el agua tibia y la levadura fresca. Dejá reposar 30 a 45 minutos hasta que burbujee y esté activa.

2. Mezclar los secos

En un bol grande, uní la harina de fuerza, el azúcar, la sal y las ralladuras de limón y naranja.

3. Formar la masa

Sumá los huevos, la leche tibia, el agua de azahar y la masa madre. Amasá hasta que quede homogéneo.

4. Incorporar la manteca

Agregá la manteca en tandas, amasando hasta que la masa esté suave y elástica. Este proceso lleva varios minutos, pero es clave para lograr la textura deseada.

5. Primer levado

Dejá reposar la masa tapada durante 1 a 1,5 horas, hasta que duplique su volumen.

6. Dar forma

Formá una bola con la masa, hacé un agujero en el centro y estirá suavemente hasta lograr un aro grande y parejo.

La manteca le da una miga suave y esponjosa al bollo.

7. Segundo levado

Dejá reposar la rosca formada 45 a 60 minutos tapada, hasta que esté bien esponjosa. Este segundo reposo es el que garantiza la miga aireada.

8. Decorar

Pintá la superficie con huevo batido y decorá con frutas confitadas, azúcar húmeda y almendras fileteadas. La decoración no solo es visual: las frutas aportan jugosidad y las almendras un toque crocante.

9. Hornear

Llevá al horno precalentado a 180°C durante 20 a 30 minutos, hasta que esté dorada. Para saber si está lista, podés golpear la base: si suena a hueco, está en su punto.

10. Enfriar y servir

Dejá enfriar sobre una rejilla antes de servir. Si querés, podés rellenarla con crema pastelera, nata o trufa para una versión aún más indulgente.

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