Las 10 mejores tartas dulces del mundo: ranking y recetas para hacer en casa

Las 10 mejores tartas dulces del mundo según Taste Atlas.

La imagen de una tarta recién salida del horno, con su aroma dulce y su masa dorada, atraviesa fronteras y culturas. En muchas casas, el postre marca reuniones familiares, celebraciones y momentos cotidianos. Cada país ha desarrollado recetas que reflejan su identidad y su historia, convirtiendo la tarta en un símbolo universal de encuentro y sabor.

Según Taste Atlas, estas son las diez tartas dulces que obtienen mayor reconocimiento internacional por su relevancia en la gastronomía local y su influencia global.

1. Melopita (Sifnos, Grecia)

En la isla de Sifnos, la Melopita se asocia con la hospitalidad y las festividades griegas. Su origen está ligado a tradiciones rurales donde la miel y el queso fresco representan productos fundamentales. La melopita griega no lleva base de masa, solo queso y miel.

Ingredientes: 500 g de queso fresco, 3 huevos, 120 g de miel, ralladura de limón, canela.

Preparación: Trabajá el queso hasta obtener una crema suave. Añadí los huevos de a uno, incorporá la miel y la ralladura. Volcá en un molde engrasado y horneá a 180°C por 35 a 40 minutos. Serví con miel tibia y canela.

2. Appeltaart (Países Bajos)

La Appeltaart ocupa un lugar central en la cultura de los Países Bajos. Es habitual en cafeterías y hogares, asociada con la idea de acogida y vida social. La appeltaart holandesa tiene masa gruesa y relleno de manzanas ácidas.

Ingredientes: 200 g de mantequilla, 300 g de harina, 150 g de azúcar, 1 huevo, 4 manzanas ácidas, 50 g de pasas, canela.

Preparación: Mezclá la mantequilla con el azúcar y la harina hasta formar migas. Añadí el huevo y amasá. Cubrí el molde con la masa, rellená con manzanas, pasas y canela, cubrí con tiras entrelazadas y horneá a 180°C por 50 a 60 minutos.

La appeltaart holandesa tiene masa gruesa y relleno de manzanas ácidas.

3. Szarlotka (Polonia)

En Polonia, la Szarlotka representa el postre casero por excelencia. Su origen se remonta a influencias francesas, pero la receta polaca se consolidó como un emblema nacional, usando compota de manzana cocida y una masa semi-quebrada más tierna.

Ingredientes: 250 g de harina, 150 g de mantequilla, 2 yemas, 100 g de azúcar, 1 kg de manzanas, canela.

Preparación: Formá la masa con harina, mantequilla, yemas y azúcar. Dividí en dos partes y refrigerá. Cociná las manzanas con azúcar y canela hasta formar compota. Extendé una parte de la masa, añadí la compota, cubrí con la masa restante rallada y horneá a 180°C por 40 minuto

4. Pastel de mantequilla de maní (Georgia, EE.UU.)

En Georgia, el Peanut Butter Pie se vincula a la producción local de cacahuetes. Es un postre indulgente con base de galleta Graham y relleno cremoso de mantequilla de maní, queso crema y azúcar.

Ingredientes: 200 g de galletas Graham, 80 g de mantequilla, 200 g de mantequilla de maní, 200 g de queso crema, 100 g de azúcar, 200 ml de crema batida.

Preparación: Triturá las galletas con mantequilla y forrá el molde. Hornear 10 minutos a 180°C. Batí la mantequilla de maní con queso crema y azúcar, incorporá la crema batida, volcá sobre la base y refrigerá dos horas.

5. Galatopita (Grecia)

La Galatopita es otro clásico de la repostería griega, destacado por su sencillez y sabor a hogar. Consiste en una crema de leche y sémola aromatizada, sin base de masa o con una base muy fina.

Ingredientes: 1 litro de leche, 120 g de sémola, 150 g de azúcar, 3 huevos, ralladura de limón, canela.

Preparación: Calentá la leche con la sémola y el azúcar hasta que espese. Retirá del fuego, incorporá los huevos batidos y la ralladura. Volcá en una fuente engrasada y horneá a 180°C por 40 minutos. Espolvoreá con canela antes de servir.

6. Mattentaart (Geraardsbergen, Bélgica)

La Mattentaart es una especialidad protegida de Geraardsbergen. Su historia se remonta a la Edad Media y destaca por el uso de cuajada de leche y extracto de almendra, que aporta un sabor distintivo.

Ingredientes: 500 ml de leche, 500 ml de suero de leche, 2 huevos, 100 g de azúcar, masa de hojaldre, esencia de almendra.

Preparación: Herví la leche y el suero hasta que se corte, filtrá la cuajada y dejá escurrir. Mezclá con yemas, azúcar, almendra y claras montadas. Rellená moldes de hojaldre y horneá a 200°C por 25 minutos.

7. Tarta de moras (Oregón, EE.UU.)

La Tarta de moras de Oregón pone en valor la marionberry, variedad local de mora. Es un símbolo de la temporada de verano y de la generosidad agrícola del estado.

Ingredientes: 300 g de harina, 150 g de mantequilla, 100 ml de agua fría, 600 g de moras, 150 g de azúcar, 2 cucharadas de maicena.

Preparación: Formá la masa con harina, mantequilla y agua. Estirá la mitad y cubrí el molde. Mezclá las moras con azúcar y maicena, rellená, cubrí con la masa restante y horneá a 190°C por 45 minutos.

8. Tarta de lima (Florida, EE.UU.)

La Key Lime Pie es un icono de Florida, asociado a los Cayos. El relleno combina jugo de lima Key, leche condensada y yemas, sobre una base de galleta Graham.

Ingredientes: 200 g de galletas Graham, 80 g de mantequilla, 4 yemas, 400 ml de leche condensada, 120 ml de jugo de lima Key.

Preparación: Triturá las galletas con mantequilla y forrá el molde. Horneá 10 minutos. Batí yemas, leche condensada y jugo de lima, volcá sobre la base y horneá 15 minutos más. Enfriá y cubrí con crema batida.

9. Banoffee Pie (Jevington, Inglaterra)

La Banoffee Pie nació en Jevington y su nombre surge de la unión de banana y toffee. Se popularizó rápidamente en Reino Unido por su sencillez y combinación de capas. La banoffee pie inglesa combina galleta, dulce de leche y banana.

Ingredientes: 200 g de galletas digestivas, 80 g de mantequilla, 400 g de dulce de leche, 3 plátanos, 200 ml de crema batida.

Preparación: Triturá las galletas con mantequilla y forrá el molde. Refrigerá 30 minutos. Cubrí con dulce de leche, luego con rodajas de banana y finalizá con crema batida.

10. Mustikkapiirakka (Finlandia)

La Mustikkapiirakka es la tarta de arándanos tradicional de Finlandia. Taste Atlas la describe como un homenaje a la recolección de bayas, con base de trigo o centeno y relleno de arándanos frescos y yogur.

Ingredientes: 200 g de harina, 100 g de mantequilla, 100 g de azúcar, 300 g de arándanos, 200 ml de yogur, 1 huevo.

Preparación: Formá una masa con harina, mantequilla y azúcar. Cubrí el molde. Mezclá arándanos con azúcar, yogur y huevo, volcá sobre la masa y horneá a 180°C por 40 minutos.