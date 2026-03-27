Medialunas de manteca caseras: el paso a paso de la receta más vista de Paulina Cocina

La masa para medialunas requiere paciencia porque lleva varias horas de reposo.

Todo el mundo dice que preparar medialunas caseras es muy difícil, pero Paulina Cocina compartió su receta infalible, para la cual lo único que requiere es calma.

La masa para medialunas requiere paciencia porque lleva varias horas de reposo, pero al comerlas calentitas recién salidas del horno vas a pensar que valió la pena.

Ingredientes

Para la masa

1/2 kg de harina 0000

225 cc de leche

25 g de levadura

1 huevo

100 g de azúcar

15 g de miel

15 g de sal

200 g de manteca

Para el empaste

25 g de harina (extra)

Para el almíbar (opcional, para el brillo final)

Azúcar y agua en partes iguales

Preparación paso a paso

Paso 1: Preparar la levadura

Colocá la leche tibia en un recipiente y disolvé allí la levadura. Es importante que la leche esté tibia para que la levadura se disuelva fácilmente. Revolvé con una cucharita o tenedor hasta integrar totalmente. Reservá.

Paso 2: Formar la masa base

Volcá el medio kilo de harina en un bol y formá una corona (un pequeño hueco en el medio). Agregá la sal alrededor de la corona, fuera del hueco. Esto es importante porque la sal contrarresta el efecto de la levadura; al ponerla separada, las medialunas quedarán bien esponjosas.

En el hueco central, agregá la azúcar, el huevo, la leche con levadura disuelta y la miel. Batí con un tenedor desde el centro hacia los bordes. Vas a ver cómo se va formando una masa.

Paso 3: Amasar y reposar

Terminá de amasar en la mesada durante unos 5 a 10 minutos hasta que la masa se integre por completo. Vas a notar que es una masa pesada y un poco dura; no te asustes, así es la masa casera para medialunas. Dejá reposar cubierta con un repasador.

Paso 4: Preparar el empaste

El empaste de manteca y harina se envuelve en la masa. Colocá la manteca pomada (blanda) en un bol y agregá los 25 g de harina. Mezclá hasta integrar totalmente. Esta mezcla es lo que va a dar el hojaldre a las medialunas.

Paso 5: Primer estirado y armado del paquete

Con un palo de amasar, estirá la masa hasta que quede bien finita, como para hacer una pizza. Colocá el empaste en el medio y doblá la masa para envolverlo totalmente, formando un paquete. Llevá a la heladera cubierta con film y dejá reposar entre media y una hora.

El empaste de manteca y harina se envuelve en la masa.

Paso 6: El proceso de plegado (el secreto del hojaldre)

Hay que repetir el plegado cuatro veces para lograr el hojaldre. Sacá la masa de la heladera, espolvoreá con harina y estirá nuevamente sin desarmar el paquete. Doblá la masa como si fuera un paquete y llevá otra vez a la heladera.

Este proceso hay que repetirlo 4 veces. Cada vez la masa se va a poner más dura; es normal. En total, te llevará como mínimo un par de horas tener la masa lista.

Paso 7: Estirar y cortar

Una vez que la masa de hojaldre está lista, estirala hasta que quede de un grosor de 4-5 mm. Cortá en forma de triángulo. Un truco: podés marcar un rectángulo y cortar triángulos con movimientos rápidos.

Paso 8: Armar las medialunas

Armá las medialunas envolviendo los triángulos de masa desde la base hacia la punta. Doblá las puntas hacia adentro para formar la forma clásica de medialuna. Colocalas en una placa enmantecada, apretando las puntas contra la placa.