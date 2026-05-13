Wanda Nara ya tiene a otro: Yanina Latorre reveló al nuevo "chongo" tras separarse de Migueles

Wanda Nara habría conseguido nuevo chongo.

El escándalo alrededor de Wanda Nara sumó un nuevo capítulo explosivo y, como suele pasar, la bomba la tiró Yanina Latorre en pleno vivo. Todo ocurrió en Sálvese Quien Pueda, donde la conductora aseguró que, a pocos días de confirmarse su separación de Martín Migueles, ella ya habría arrancado un nuevo vínculo amoroso.

“Hoy a la tarde cuando estaba yendo para la radio me llamó alguien…”, comenzó relatando Yanina, generando intriga en el estudio. Según explicó, la fuente no sería amiga directa de Wanda, pero sí alguien del entorno cercano.

Wanda Nara ya se ve con otra persona

“Nuestra chica ya tiene chongo”, le habrían dicho, una frase que dejó a todos en silencio. “Yo me quedé fría”, confesó Latorre, antes de empezar a dar pistas sobre el misterioso hombre.

La panelista fue jugando al enigmático y sumó detalles que alimentaron aún más el misterio. “A la persona la conozco. Una vez viajé con esa persona en un avión. Es del mundo del espectáculo. No es periodista deportivo”, lanzó.

Pero lejos de frenar ahí, Yanina profundizó todavía más en la información que le habían pasado. “Cuando le pregunto si es posta, me dicen: ‘No creo que le dure’, porque este chico no tiene quilombos, no tiene problemas con la Justicia. Es limpio. No tiene hijos”, agregó.

¿Quién es el nuevo 'chongo' de Wanda Nara?

El estudio ya estaba revolucionado cuando finalmente decidió revelar el nombre que todos esperaban. “Wanda se está empomando desde que está en Uruguay a Agustín Bernasconi”, disparó sin filtro.

La historia no terminó ahí. Según Latorre, el vínculo habría nacido en medio del rodaje de la película ¿Querés ser mi hijo?, donde ambos compartieron escenas subidas de tono.

Wanda Nara estaría saliendo con Agustín Bernasconi.

“Eso fue lo que le calentó a Migueles y empezaron a pelear”, explicó, sugiriendo que esta cercanía habría sido el detonante final de la ruptura.

Además, remarcó que las escenas de la película habrían jugado un papel clave en la relación. “Parece que hay mucha escena de sexo… y en esas escenas ambos se calentaron”, lanzó, generando risas y sorpresa en el estudio.

Por ahora, ni Wanda ni Bernasconi salieron a confirmar la versión. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, cuando Yanina Latorre tira una bomba, el ruido se escucha en todos lados.