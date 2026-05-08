Los hijos de Wanda Nara: nombres, edades y de qué padre es cada uno

Wanda Nara es madre de cinco hijos: tres varones y dos mujeres nacidos de sus relaciones con Maxi López y Mauro Icardi.

La vida personal de Wanda Nara siempre genera interés entre sus seguidores, especialmente cuando se trata de su familia y sus hijos. La empresaria y conductora argentina formó una familia numerosa junto a Maxi López y Mauro Icardi, y en distintas oportunidades mostró el fuerte vínculo que mantiene con cada uno de ellos.

Cuántos hijos tiene Wanda Nara

A lo largo de los años, Wanda Nara construyó una carrera mediática que trascendió Argentina y logró instalarse también en Europa gracias a su cercanía con el mundo del fútbol. Nacida el 9 de diciembre de 1986 en Vicente López, la empresaria comenzó a ganar popularidad desde 2006 y con el tiempo se convirtió en una de las figuras más comentadas del espectáculo.

Además de sus proyectos profesionales y sus relaciones sentimentales, gran parte de su vida gira alrededor de sus cinco hijos. La conductora es madre de tres varones y dos mujeres, quienes suelen aparecer en las publicaciones familiares que comparte en sus redes sociales.

Sus hijos nacieron fruto de sus dos relaciones más conocidas: el matrimonio con el exfutbolista Maxi López y su posterior vínculo con Mauro Icardi, delantero del Galatasaray de Turquía.

Quiénes son los hijos de Wanda Nara y Maxi López

Los primeros tres hijos de Wanda Nara nacieron durante su relación con Maxi López. El mayor de ellos es Valentino Gastón López Nara, quien nació en Argentina en 2009 y se convirtió en el primer hijo de la mediática. Además, es el único de los hermanos que nació en territorio argentino.

El segundo hijo de la pareja es Constantino López Nara. Nació el 8 de diciembre de 2010 en la ciudad italiana de Catania, durante la etapa en la que la familia residía en Europa por la carrera futbolística de Maxi López.

Dos años más tarde llegó Benedicto López Nara, nacido el 20 de febrero de 2012 en Milán, Italia. Con el tiempo, los tres hermanos comenzaron a ganar notoriedad en redes sociales y en distintos eventos deportivos junto a sus padres.

Las hijas que Wanda Nara tuvo con Mauro Icardi

Tras separarse de Maxi López, la empresaria inició una relación con Mauro Icardi, con quien tuvo a sus dos hijas mujeres.

La primera fue Francesca Icardi Nara, nacida el 19 de enero de 2015 en Italia. Su llegada coincidió con uno de los momentos más exitosos de la carrera futbolística de Icardi en Europa.

La menor de la familia es Isabella Icardi Nara, quien nació el 27 de octubre de 2016. Un detalle que siempre llamó la atención es que comparte la misma fecha que el aniversario de sus padres.

Francesca actualmente tiene 11 años, mientras que Isabella tiene 9. Ambas suelen acompañar a Wanda en viajes, campañas y publicaciones familiares.

La empresaria aseguró en distintas entrevistas que busca transmitirles a sus hijos la importancia del esfuerzo, el trabajo y valorar las experiencias cotidianas.

El mensaje de Wanda Nara sobre la crianza de sus hijos

En distintas entrevistas, Wanda Nara habló sobre la educación que intenta transmitirles a sus hijos pese a la exposición y el nivel de vida que mantiene la familia.

Durante una charla con Sebastián Wainraich en la sección “Problemas de millonarios”, por Urbana Play, la empresaria sorprendió al revelar que sus hijos viajan habitualmente en clase económica. “Es para que valoren y para que conozcan más, porque, como decía al principio, viajar ya es para pocos y hay que valorarlo”, explicó. También remarcó la importancia de que los chicos conozcan situaciones cotidianas lejos de los privilegios. “Ellos saben lo que es estar arriba de un tren”, comentó.

En ese mismo sentido, recordó sus comienzos y el esfuerzo realizado antes de alcanzar la fama. “Yo iba con la guía Filcar, me subía a un subte, entonces sé y viajé y caminé y realmente me hice de abajo”, sostuvo. Finalmente, dejó una reflexión vinculada al trabajo y a los valores que busca transmitirles a sus hijos: “Yo lo que más les quiero dejar a mis hijos es el sacrificio del trabajo”.