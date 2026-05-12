Una tercera muerte en el Everest eleva a cinco el saldo de escaladores fallecidos en Nepal en mayo

Miembros de un equipo de expedición hacen senderismo en la cascada de hielo de Khumbu

Un guía sherpa nepalí cayó en una grieta y falleció en el Everest, lo que supone la tercera muerte en ‌dos semanas en la montaña ‌más alta del mundo, aunque los escaladores no se dejan intimidar por las interrupciones en los viajes provocadas por el conflicto en Oriente Medio, según informaron las autoridades el martes.

Es previsible que escaladores experimentados de la Asociación de Operadores de Expediciones de Nepal fijen cuerdas en la ruta hacia la cima para el fin de semana, lo que permitirá ​a los escaladores ⁠comenzar el ascenso si las condiciones meteorológicas son buenas, según informaron ‌las autoridades de montaña.

"A pesar del conflicto en Oriente Medio, ⁠que ha afectado a los viajes, ⁠el turismo y el senderismo, el Everest sigue atrayendo a un número cada vez mayor de escaladores", dijo Himal Gautam, funcionario del departamento de turismo ⁠de Nepal.

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Nepal ha abierto más de 400 picos del Himalaya ​a los escaladores, pero los más populares son ‌poco más de dos docenas, incluido ‌el Everest, que tiene una altura de 8.849 metros.

Las autoridades han ⁠expedido 492 permisos, con un coste de 15.000 dólares cada uno, para esta temporada de escalada de abril a mayo en el Everest, añadió Gautam, lo que supone un aumento respecto a los 478 de ​2023, cifra ‌que a su vez superó las de los dos años siguientes.

La última muerte eleva a cinco el recuento de la temporada entre los escaladores del Himalaya en esta nación del sur de Asia, que atraviesa dificultades económicas y depende de la ⁠ayuda, las remesas y el turismo, en un país que cuenta con la escalada como importante fuente de ingresos y empleo.

Phura Gyaljen Sherpa, de 21 años, falleció tras resbalar en la nieve y caer en una grieta cerca del Campamento III del Everest, situado a unos 7.200 metros, según informó Nisha Thapa Rawat, otra funcionaria del departamento de turismo.

Otro alpinista nepalí, Bijay ‌Ghimire Bishwakarma, de 35 años, falleció durante un ejercicio de aclimatación en la cascada de hielo del Khumbu, mientras que Lakpa Dendi Sherpa, de 51 años, murió de camino al campamento base a principios de este mes, según informaron responsables de senderismo.

La semana pasada, el estadounidense Johannesen Shelley, de 53 ‌años, falleció en el monte Makalu, la quinta cima más alta del mundo, a 8.463 metros, mientras que David Ronbinek, de República Checa, falleció en ‌el cercano Makalu II, ⁠de 7.678 metros de altura, según informaron las autoridades.

No dieron más detalles.

En abril, un enorme bloque de hielo ​retrasó casi dos semanas la apertura de la ruta hacia la cima del Everest, dejando a cientos de escaladores varados en el campamento base.

Con información de Reuters