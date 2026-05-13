Una de las exparejas de Milei podría ser candidata por La Libertad Avanza.

Si bien falta poco más de un año, los partidos políticos ya están empezando a prepararse para las elecciones presidenciales de 2027, donde también se renovarán 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputos, así como 24 de las 72 bancas que posee la Cámara de Senadores.

Desde La Libertad Avanza, por ejemplo, su intención primera sería apostar por una reelección de Javier Milei. Para los demás cargos, en tanto, ya comenzaron a mover sus fichas para crear la lista más óptima. En ese sentido, Ángel de Brito reveló que el oficialismo estaría tras los pasos de una de las exparejas del presidente.

La expareja del presidente que podría ser candidata de LLA en 2027

El reconocido periodista, más ligado al mundo del espectáculo que al estrictamente político, contó que desde La Libertad Avanza le habrían propuesto a Fátima Flórez ser candidata de cara al 2027. Si bien no se confirmó para qué puesto sería, el trabajador de prensa deslizó que la humorista estaría evaluando seriamente la propuesta.

Fátima Florez junto a Javier Milei.

Desde luego, ninguna voz oficial del gobierno dio explicaciones al respecto y, mucho menos, la propia comediante y actriz. De todas maneras, se especula con que podría haber sido el propio Jefe de Estado quien le hubiera pedido a su exnovia que la acompañe dentro de la boleta.