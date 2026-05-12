Rial anticipó qué hará el peronismo de cara a las elecciones 2027: "Va a..."

Rial anticipó qué hará el peronismo de cara a las elecciones 2027.

Durante un intercambio con Alejandro Fantino en la pantalla de Carnaval Stream, Jorge Rial analizó el panorama electoral de cara al año 2027. Con mucha seguridad, el periodista lanzó una fuerte advertencia sobre el futuro del peronismo, exigió acuerdos internos y expuso la única fórmula posible para derrotar al fenómeno político de Javier Milei.

La charla tomó temperatura cuando su colega le consultó sobre sus instintos políticos de cara a los próximos comicios. "¿Qué te dice tu olfato?", preguntó Fantino. Sin dudar un segundo, Rial dejó en claro su postura para recuperar el poder: "Que va a haber unión. Tiene que haber unidad, no hay otra manera. Si no, no se le gana a Javier Milei".

Frente a esta contundente definición, Alejandro Fantino buscó reconfirmar la teoría, y la respuesta de Rial fue letal. "Y, no. Divididos perdemos. Es lógico. Yo hablo del peronismo, lo que hagan ustedes es problema de ustedes", chicaneó.

Más allá de la necesidad de consenso para evitar una nueva derrota, Jorge Rial admitió una dura realidad sobre su espacio ideológico: "El peronismo tiene un problema: hoy no tiene un líder". En ese contexto de incertidumbre, Alejandro Fantino agregó. "De la misma manera en que el significante peronismo aglutina y lleva una marea, de la misma manera es el significante Milei. Te lleva".

Rial anticipó qué hará el peronismo de cara a las elecciones 2027.

La opinión de Fantino

Para cerrar el acalorado debate, Fantino le restó importancia al peso de los nombres propios en el armado de las boletas. "No sé si él necesita indefectiblemente a Patricia Bullrich, como no sé si ustedes necesitan indefectiblemente un buen candidato. Si lo tienen, mejor", concluyó.