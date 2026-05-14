La postura de yoga que ayuda a reducir la rigidez en las rodillas después de los 65.

El yoga es una de las prácticas milenarias más abarcativas en términos de beneficios. En este sentido, quienes sufren de dolor y rigidez en las rodillas no tienen por qué seguir padeciéndolo, sino que unos minutos de una postura específica de yoga permite aliviar molestias y ganar nuevamente movilidad. Esto es especialmente favorable en días donde la humedad golpea, sobre todo en mayores de 65 años.

Qué postura de yoga se puede hacer para reducir la rigidez en las rodillas

Una de las posturas de yoga más recomendadas para reducir la rigidez en las rodillas es la postura del “niño” o Balasana. Se trata de un movimiento suave que ayuda a estirar las piernas, relajar las articulaciones y liberar tensión acumulada en las rodillas y la zona lumbar. Además, suele utilizarse en yoga restaurativo por su bajo impacto y porque puede adaptarse fácilmente según la movilidad de cada persona.

No hay por qué tolerar el dolor y la rigidez de las rodillas.

Para realizarla, hay que arrodillarse sobre una colchoneta, juntar los dedos gordos de los pies y separar ligeramente las rodillas. Luego, se lleva el torso hacia adelante hasta apoyar la frente en el suelo o sobre un almohadón. Los brazos pueden extenderse hacia adelante o descansar a los costados del cuerpo. La idea es mantener una respiración lenta y profunda durante algunos segundos, sin forzar la articulación.

Otra postura muy utilizada para aliviar la rigidez es Supta Padangusthasana, una variante en el suelo que ayuda a estirar piernas y mejorar la movilidad sin cargar peso sobre las rodillas. En este caso, la persona se recuesta boca arriba y eleva una pierna con ayuda de una banda o toalla, manteniendo la otra apoyada en el piso.

En personas mayores de 65 años, es recomendable practicar estas posturas de manera suave y progresiva, evitando movimientos bruscos o posiciones que generen dolor. También es importante acompañar la práctica con ejercicios de respiración y estiramientos leves para mejorar la flexibilidad y la circulación.

De esta, con una colchoneta o mat, se puede hacer yoga en casa y aliviar dolores y la rigidez en las rodillas. Este problema frecuente en mayores de 65 años, sobre todo, no tiene por qué perdurar en el tiempo, sino que unos simples ejercicios de yoga suave son suficientes para calmar las molestias que suelen aparecer con frecuencia cuando hay mucha humedad. Asi que, la próxima vez que aparezca el dolor, no hay que aguantarlo sino, hacer yoga.