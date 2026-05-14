Instants: así es la nueva función para compartir fotos de Instagram

Meta lanzó Instants globalmente el 13 de mayo, con la premisa de compartir fotos al instante con los amigos más cercanos o seguidores mutuos con solo un toque. La función se integra directamente en la bandeja de entrada de Instagram. En algunos países, incluyendo Argentina, también está disponible como app independiente para iOS y Android.

Cómo funciona

El funcionamiento es deliberadamente simple. Las fotos compartidas solo pueden ser vistas una vez por los destinatarios y permanecen disponibles durante 24 horas antes de desaparecer. Los usuarios pueden enviar instantáneas a seguidores mutuos o a su lista de Mejores Amigos.

Lo que no se puede hacer es igual de importante que lo que sí. Instants solo permite capturar fotos con la cámara integrada, sin posibilidad de subir imágenes desde la galería del dispositivo. Las imágenes pueden llevar texto, pero no se pueden modificar después de ser capturadas. Tampoco se puede hacer captura de pantalla sin que el remitente reciba una notificación.

Para enviar una foto, tocás el ícono de grupo ubicado en la esquina inferior derecha de la bandeja de entrada de Instagram, o abrís directamente la app de Instants.

El archivo privado

Las fotos no desaparecen del todo para quien las envía. Los momentos compartidos se guardan en un archivo privado al que solo puede acceder el propio usuario, para volver a ver el contenido durante un máximo de un año. Este archivo está disponible en la esquina superior derecha de la aplicación. Desde ahí también se puede crear un resumen de los mejores Instants guardados y publicarlo como historia.

Por qué Meta lanza esto ahora

Instants es la respuesta de Instagram a la fatiga del contenido curado. Con el tiempo, Instagram se volvió más impersonal, dominado por influencers, creadores de contenido y anuncios. Instants representa un intento de devolver la espontaneidad al centro de la experiencia, facilitando el intercambio de imágenes informales y sin retoques.

El modelo que inspira a Instants es BeReal, la app francesa que creció exponencialmente entre 2021 y 2023 con la misma promesa: fotos sin filtros, en el momento, sin posibilidad de edición. La fatiga del contenido ultracurado es real, y plataformas como BeReal crecieron justo por ofrecer lo contrario. Instagram se dio cuenta de que la gente añora compartir lo cotidiano sin presión estética.

Protecciones para menores

Instants incorpora las mismas protecciones vigentes para cuentas de adolescentes, incluyendo herramientas de supervisión parental, modo descanso y límites de tiempo de uso. Las acciones de Meta subieron un 2,22% en Wall Street el día del anuncio, reflejando la confianza del mercado en la apuesta.