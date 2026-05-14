El Ministerio de Capital Humano dictó este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión de Trabajadores Automotores (UTA) y la empresa La Central de Vicente López S.A.C, que opera la línea 148. La medida estableció un plazo determinado y busca garantizar la continuidad del servicio, que fue interrumpido este lunes por el atraso en el pago de los salarios.

La medida dictada a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se formalizó a las 18 horas de este miércoles y rige por un lapso de 15 días. El dictamen obliga a la UTA y a la empresa operadora a retomar el servicio de modo habitual.

"La organización sindical deberá cesar toda medida de acción directa, mientras que la empresa deberá dejar sin efecto los despidos efectuados y garantizar el normal otorgamiento de tareas", indica la conciliación, medida dispuesta por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo con el objetivo de "preservar la paz social, garantizar la continuidad del servicio y promover una instancia de diálogo entre las partes".

Por lo tanto, durante las próximas dos semanas, los representantes de ambas partes mantendrán encuentros bajo la supervisión oficial. Además, los trabajadores acusaron a la firma que opera la 148 de realizar "informes arbitrarios y no brindan confort en las cabeceras". También advirtieron que quieren "derivar choferes a otras líneas de la firma". Hasta el momento no confirmaron cuándo reanudará el servicio.

El nuevo servicio

Misión Buenos Aires llevó adelante una restructuración que modificó los ramales y sumó la prestación de servicio con coches 0 kilómetros. En total, brinda seis servicios que conectan Plaza Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, con la zona sur del conurbano bonaerense.

Los ramales quedaron de la siguiente manera:

A) Cementerio por Irigoyen (ex C por Irigoyen)

B) La Capilla por Senzabello (ex C por Senzabello)

D) Villa del Plata (ex H)

G) Estación Solano por 844 (ex E por 844)

H) Estación Solano por Monteverde (ex F por Monteverde)

I) Estación Solano por San Martín (ex G por San Martín)

Nuevo aumento de los colectivos

Por otro lado, el gobierno nacional estableció una actualización de las tarifas de transporte a partir del próximo 18 de mayo de hasta un 2% en las siguientes líneas de colectivos.

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195.