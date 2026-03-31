Semana Santa: 7 películas clásicas para recibir a Jesucristo.

En el marco de Semana Santa, una fecha atravesada por la reflexión, la tradición y también el consumo cultural, el cine vuelve a ofrecer un recorrido potente por historias de fe, sacrificio y cuestionamientos espirituales. Desde clásicos monumentales como Los diez mandamientos y Ben-Hur, hasta miradas más provocadoras como La última tentación de Cristo o la sátira irreverente de La vida de Brian, estas siete películas recomendadas invitan a repensar los relatos bíblicos y su impacto en la cultura contemporánea, combinando épica, drama y también humor en una selección ideal para estos días.

Los diez mandamientos (1956)

Dirigida por Cecil B. DeMille, narra la vida de Moisés, desde su adopción en la corte egipcia hasta su transformación en líder del pueblo hebreo. Tras descubrir sus orígenes, Moisés renuncia a sus privilegios y enfrenta al faraón para liberar a los esclavos, guiándolos hacia la tierra prometida en un relato épico marcado por la fe, el sacrificio y la lucha por la libertad.

2. Ben-Hur (1959)

Este clásico dirigido por William Wyler sigue a Judah Ben-Hur, un príncipe judío traicionado por su amigo romano. Convertido en esclavo, sobrevive a innumerables adversidades mientras busca redención y justicia. Su camino se entrelaza con la vida de Jesucristo, aportando una dimensión espiritual a esta historia de venganza, fe y perdón.

3. Espartaco (1960)

Dirigida por Stanley Kubrick, cuenta la historia real de Espartaco, un esclavo que lidera una rebelión contra la República romana. Convertido en símbolo de resistencia, Espartaco encabeza un levantamiento que desafía el poder establecido, en una epopeya sobre la libertad, la dignidad y el sacrificio colectivo.

4. Las sandalias del pescador (1968)

Basada en la novela de Morris West, relata la historia de un obispo ucraniano liberado de un gulag soviético que, de manera inesperada, es elegido Papa. En un contexto de tensiones globales, el nuevo pontífice enfrenta dilemas políticos y espirituales, intentando guiar a la Iglesia hacia un mensaje de paz en medio de la Guerra Fría.

5. Jesucristo Superstar (1973)

Dirigida por Norman Jewison, esta adaptación del musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice presenta los últimos días de Jesucristo desde una mirada contemporánea y crítica. Narrada a través de canciones, la historia se centra en el conflicto interno de Judas Iscariote, explorando la traición, la fama y el sacrificio.

6. La vida de Brian (1979)

Dirigida por Terry Jones y creada por el grupo Monty Python, es una sátira sobre la religión y la sociedad. Sigue a Brian Cohen, un hombre que nace el mismo día que Jesús y es confundido con el Mesías. A través del humor absurdo, la película cuestiona el fanatismo y las interpretaciones ciegas.

7. La última tentación de Cristo (1988)

Dirigida por Martin Scorsese y basada en la novela de Nikos Kazantzakis, ofrece una visión humana y controversial de Jesucristo. La película explora sus dudas, miedos y tentaciones, incluyendo la posibilidad de una vida terrenal común, planteando un profundo debate sobre la fe, la divinidad y la naturaleza humana.