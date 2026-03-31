El BAFICI presentó su programación: 327 películas, 147 argentinas, entradas a 5 mil pesos y 12 días de puro cine

Javier Porta Fouz, director artístico y programador, presentó el BAFICI.

La edición número 27 del Buenos Aires Festival de Cine Independiente (BAFICI) fue presentada oficialmente esta mañana con una premisa de 12 días a puro cine: 327 títulos, con 147 películas argentinas exhibidas, la gran mayoría en calidad de estrenos, 112 premieres mundiales -con películas de España, Francia, India, Tailandia e Irán, y entrada general a $5.000.

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el BAFICI fue presentado en un acto del que participaron la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, y el director artístico del festival, Javier Porta Fouz. "Las más de 4.000 películas inscriptas dan cuenta de la vitalidad del cine independiente y de un público que no solo se mantiene, sino que crece. En un contexto en el que la asistencia a las salas presenta desafíos, el festival vuelve a confirmar que el público está cuando hay diversidad, calidad y una propuesta accesible", sostuvo Ricardes.

Javier Porta Fouz y Gabriela Ricardes en la conferencia de prensa por el BAFICI.

Como en los últimos años, habrá tres competencias: Competencia Oficial Internacional, Competencia Oficial Argentina y Competencia Vanguardia y Género. Además, se podrán disfrutar más de veinte secciones como Noches especiales, BAFICITO, Rescates, Trayectorias, Óperas primas, entre otras. Los focos y las retrospectivas serán, como cada año, eventos que iluminen el festival desde otro ángulo, poniendo énfasis en determinados autores y recuperando la potencia de imágenes del pasado.

Focos, presencias importantes y películas restauradas

El foco dedicado a Liliana Paolinelli contará con largos, cortos y mediometrajes inéditos, descubriendo a una directora de renombre en una faceta anterior a su desembarco en la consideración pública. Si hablamos de directores originales, el foco dedicado al húngaro György Pálfi contará con cinco de sus largometrajes y será una invitación a sumergirse en un mundo extraño, irrevocablemente personal. El foco del joven director Yugo Sakamoto contará con cuatro películas y será una muestra de lo que Japón es capaz de dar aún en materia de imágenes vitales, veloces, con humor y con amor por las formas populares, con impronta de autor y destilado de géneros.

Uno de esos directores que, literalmente, parecen trastocarlo todo es Pere Portabella, un conocido del BAFICI. El catalán tuvo su gran retrospectiva en el Festival del año 2006, pero ahora suma otras películas no vistas entonces, que añaden impulso de ruptura, compromiso y radicalidad. Además, se podrán ver ocho piezas entre largos y cortos de Ángel Santos, director silencioso de Galicia, una voz única y un cine a descubrir, desde sus primeros pasos —con fuerte influencia de la Nouvelle Vague— hasta la serena perfección de su última película hasta la fecha.

Siguiendo la colaboración con cinematecas de diferentes países —el año pasado fue la Cineteca Nacional de Chile— llega a través del National Film Board of Canada una muestra felizmente heterogénea que es testimonio de la necesidad imperiosa de la preservación y restauración del patrimonio fílmico. El foco incluye dos largos de ficción —un clásico moderno de culto como Shivers, de David Cronenberg, y Les Ordres, película que revolucionó a mediados de los setenta el vibrante cine político quebequés— además de tres cortos documentales en los que un eficaz tono educativo contribuye para sumergir al espectador en historias, paisajes y personajes que sorprenden por su audacia y espíritu de aventura.

En esta edición se dará el premio a la trayectoria a Raúl Perrone, el director argentino más programado en la historia del BAFICI (con la de esta edición son veinte veces), y Ana Poliak, primera argentina en ganar la Competencia Internacional con su película Parapalos (2004); dos figuras fundamentales del cine argentino cuya fuerza y originalidad no han pasado nunca desapercibidas.

En el marco del festival habrá también una gran cantidad de actividades vinculadas a la industria cultural del cine, desde charlas con directores e invitados especiales hasta clases magistrales, talleres y un área profesional.

Cuándo salen a la venta las entradas, precios y dónde consultar el catálogo

A partir del lunes 6 de abril se podrán comprar entradas de manera online en bafici.org y de forma presencial en el Teatro San Martín de 10 a 21.30 h. A partir del 16 de abril también en las boleterías de varias de las sedes, desde 30 minutos antes del inicio de la primera función hasta el inicio de la última.

Entrada general: $5.000

$5.000 Entrada con descuento para estudiantes y jubilados: $3.500

$3.500 Funciones sin costo: Para las proyecciones con reserva de entradas, estas podrán solicitarse desde 48 horas antes, a partir de las 10 h en bafici.org, y en las boleterías del festival dentro de su horario de funcionamiento.

Habrá 2x1 abonando con tarjeta de débito o crédito de Banco Ciudad en todos sus canales de venta (con cupo limitado). Además, este año el festival contará con un abono que permitirá adquirir 10 entradas por un total de $30.000.