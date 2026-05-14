Los CDC informan que 41 personas están bajo vigilancia por hantavirus en EEUU

Los pasajeros evacuados del crucero MV Hondius llegan a Omaha.

Un total de 41 personas está bajo ‌seguimiento por ‌hantavirus en Estados Unidos, la mayoría de las cuales deben permanecer en casa y evitar el contacto con otras personas ​durante un ⁠periodo de 42 ‌días, informaron el jueves ⁠los Centros ⁠para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las 41 personas ⁠pertenecen a tres grupos ​principales, según explicó ‌el doctor David ‌Fitter, responsable de la ⁠gestión de incidentes de la respuesta al hantavirus de los CDC.

"En ​primer ‌lugar, pasajeros que han sido repatriados recientemente y se encuentran ahora en Nebraska y ⁠Emory. En segundo lugar, pasajeros que ya habían abandonado el barco y regresado a casa antes de que se identificara el brote", explicó ‌Fitter en una rueda de prensa telefónica.

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"Y, en tercer lugar, personas que pueden haber estado expuestas durante ‌el viaje, concretamente en vuelos en los que había un ‌caso ⁠sintomático", añadió.

(Reportaje de Ahmed Aboulenein, Michael Erman ​y Doina Chiacu; edición de Nia Williams. Editado en español por Natalia Ramos)