Los CDC informan que 41 personas están bajo vigilancia por hantavirus en EEUU

Un total de 41 personas está bajo seguimiento por hantavirus en Estados Unidos, la mayoría de las cuales deben permanecer en casa y evitar el contacto con otras personas durante un periodo de 42 días, informaron el jueves los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Las 41 personas pertenecen a tres grupos principales, según explicó el doctor David Fitter, responsable de la gestión de incidentes de la respuesta al hantavirus de los CDC.
"En primer lugar, pasajeros que han sido repatriados recientemente y se encuentran ahora en Nebraska y Emory. En segundo lugar, pasajeros que ya habían abandonado el barco y regresado a casa antes de que se identificara el brote", explicó Fitter en una rueda de prensa telefónica.
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"Y, en tercer lugar, personas que pueden haber estado expuestas durante el viaje, concretamente en vuelos en los que había un caso sintomático", añadió.
(Reportaje de Ahmed Aboulenein, Michael Erman y Doina Chiacu; edición de Nia Williams. Editado en español por Natalia Ramos)