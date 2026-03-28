La película más polémica de España finalmente llegará a los cines de Argentina

Torrente 6 finalmente llegará en abril a los cines de Argentina.

La película "Torrente Presidente", sexta entrega de las comedias policiales de Santiago Segura como José Luis Torrente, finalmente llegará a los cines de Argentina tras su paso arrasador por las salas de España. Los detalles sobre la película que desató un escándalo en Europa.

Han pasado años desde su última aventura pero José Luis Torrente, el expolicía más políticamente incorrecto de España, sigue viéndose a sí mismo como un héroe nacional. Olvidado por las instituciones, despreciado por sus antiguos aliados y sobreviviendo entre deudas y teorías conspirativas, Torrente descubre una oportunidad única para volver al centro de atención: la política nacional. Tras un enredo tan absurdo como peligroso, termina viéndose envuelto en una campaña electoral disparatada, rodeado de asesores aún más incompetentes que él, 'influencers' oportunistas y viejos conocidos que preferirían no haber vuelto a cruzarse en su camino.

Convencido de que el país necesita “mano dura, sentido común y su particular visión del orden”, Torrente inicia una carrera hacia el poder que mezcla mítines caóticos, promesas imposibles y operaciones encubiertas totalmente fuera de control.

"Torrente, presidente" es la sexta parte de la saga de películas realizadas por el director Santiago Segura, la cual empezó con "Torrente, el brazo tonto de la ley", y de nuevo, el propio cabecilla se mete en el papel protagonista como José Luis Torrente. La película, que está producida por Amiguetes Entertainment, compañía propiedad de Segura, se lanzó en la taquilla española el 13 de marzo de 2026. En Argentina, la película se estrenará el 9 de abril.

La película comenzó a rodarse en 2025. Entre los lugares de rodaje se encontraban el pequeño municipio de Anchuelo y un bar del barrio madrileño de Ciudad Lineal decorado con parafernalia de extrema derecha. Para evitar el escrutinio público, el equipo de producción rodó las imágenes en Madrid bajo el título encubierto Los años que me quedan.

La polémica con Torrente Presidente

Esta decoración de sets con parafernalia de la extrema derecha le valió más de un dolor de cabeza a la película. Todo empezó con un video difundido por un usuario en TikTok, donde Santiago Segura caracterizado como su icónico personaje Torrente, asomado a un balcón desde el que pronuncia un discurso político a sus simpatizantes. Lo curioso es la lona que cuelga delante de él, con la palabra “NOX” escrita en letras grandes. Aunque se trata de una sátira del partido Vox, cuyo líder es Santiago Abascal, la interpretación generó repudio en las redes sociales.

El mismo Santiago Segura debió salir a responder las críticas en redes sociales y expuso: “¿Por qué, a raíz de una imagen robada, reconstruir en tu cabeza y juzgar una película que ni siquiera has visto?”. Desde su estreno en cines de España, Torrente Presidente se convirtió en un suceso de taquilla, con 16 millones de euros recaudados.