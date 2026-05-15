Día Mundial del Cóctel: dónde tomar los cócteles más ricos y baratos de la ciudad, con un DJ y música en vivo.

El Día Mundial del Cóctel se festeja este miércoles 13 de mayo en Buenos Aires y para celebrarlo, la Cámara Argentina de Bares de Coctelería (CABARCO) trae dos experiencias únicas para vivir en la ciudad, con música en vivo y cócteles más baratos que nunca.

Tanto el miércoles 13 como el viernes 15 de mayo, llegan dos experiencias únicas para celebrar. El miércoles 13, los bares de coctelería de la ciudad celebrarán con cócteles a precios especiales, mientras que el viernes 15 se realizará una experiencia única con DJ en vivo y barras invitadas.

Miércoles 13 de mayo: la ciudad en modo cóctel

El miércoles 13 de mayo, distintos bares de coctelería se suman a la celebración con cócteles a precios especiales. Es una oportunidad para probar propuestas de autor y acercarse a la coctelería artesanal sin gastar de más.

“La coctelería argentina tiene identidad propia. Cada 13 de mayo es una oportunidad para que más personas descubran lo que nuestros bartenders crean con creatividad, técnica y pasión”, señala Eduardo Demaestri, presidente de CABARCO.

Viernes 15 de mayo: un museo de cócteles + fiesta en vivo

El plan más entretenido llega el viernes 15 de mayo desde las 19:00 en el Parque de Innovación, con dos propuestas en simultáneo. Por un lado, Cocktail Museum, una experiencia inmersiva que recorre la historia de la coctelería, tanto a nivel local como internacional.

El recorrido, guiado por el experto Diego Mato, propone un viaje cronológico por momentos clave del sector en Argentina. La propuesta busca poner en valor el oficio del bartender y mostrar cómo se construyó la identidad coctelera local a lo largo del tiempo.

Al mismo tiempo, el espacio se transforma en una especie de festival con ocho barras funcionando en simultáneo, a cargo de algunos de los bares más destacados de Buenos Aires: Verne Club, Al Fondo, Víctor, Mixtape, Tres Monos, 878, Malasangre y Olympo.

Cada uno llevará sus cócteles más representativos, así que es un plan ideal para probar diferentes tipos de cócteles en un solo lugar. La experiencia se termina de completar con el Cocktail Fest, una fiesta con DJ DRAMER en vivo que se extiende hasta la medianoche para llenar el espacio de música.

Ubicación, entradas y horarios para ambos eventos