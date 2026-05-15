El capitán de Túnez, Sassi, queda fuera del Mundial

Imagen de archivo del futbolista tunecino Ferjani Sassi durante un partido de la Copa Árabe ante Siria en el estadio Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar.

El ​nuevo seleccionador de Túnez, Sabri Lamouchi, dio a conocer el viernes la convocatoria para el Mundial del próximo mes, ‌confirmando dos esperadas ausencias: ‌el capitán Ferjani Sassi y el defensa clave Yassine Meriah.

Sassi, que ha jugado 101 partidos con Túnez, y Meriah, a cinco partidos de alcanzar la centena de internacionalidades con la selección norteafricana, quedaron ambos fuera de la convocatoria.

Lamouchi, que fue nombrado seleccionador en enero tras la destitución de Sami Trabelsi a raíz ​de la eliminación de ⁠Túnez en los octavos de final de la Copa Africana ‌de Naciones, renovó la plantilla para sus dos ⁠primeros partidos en marzo.

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En aquel momento, ⁠Lamouchi, que ha entrenado al Nottingham Forest y al Cardiff City, no reveló si estaba utilizando los amistosos contra Haití y Canadá ⁠para barajar opciones alternativas o si buscaba construir un ​equipo renovado.

El anuncio de la convocatoria del ‌viernes sugiere una mezcla, ya que ‌hubo convocatorias sorpresa para Khalil Ayari, de 21 años, y ⁠el adolescente Rayan Elloumi. Ayari ha fichado por el París Saint-Germain, pero aún no ha debutado con el primer equipo, mientras que Elloumi solo ha sido titular en dos ocasiones en ​la Major ‌League Soccer con los Vancouver Whitecaps.

Elloumi, de 18 años y nacido en Canadá, jugó a principios de este año con los coanfitriones del Mundial en un amistoso contra Guatemala.

La convocatoria tunecina también incluye al centrocampista de ⁠32 años Rani Khedira, cuyo hermano Sami fue campeón del mundo con Alemania en 2014. Khedira había rechazado antes las propuestas de Túnez para jugar con ellos, pero en marzo cambió su nacionalidad futbolística y debutó con los norteafricanos.

Túnez participa en su séptimo Mundial y está encuadrada en el Grupo F junto a Suecia, Japón y ‌Países Bajos.

Plantilla:

Arqueros: Sabri Ben Hessen (Étoile du Sahel, Túnez), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain, Túnez), Aymen Dahman (CS Sfaxien, Túnez)

Defensas: Ali Abdi (Niza, Francia), Adem Arous (Kasimpasa, Turquía), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance, Túnez), Dylan Bronn (Servette Ginebra, Suiza), Raed Chikhaoui (US Monastir, Túnez), Moutaz Neffati (Norrköping, Suecia), Omar Rekik (NK Maribor, Eslovenia), Montassar Talbi (Lorient, ‌Francia), Yan Valery (Young Boys Berna, Suiza)

Centrocampistas: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City, Reino Unido), Ismael Gharbi (FC Augsburgo, Alemania), Rani Khedira (Union Berlin, Alemania), Mohamed ‌Hadj Mahmoud (Lugano, ⁠Suiza), Hannibal Mejbri (Burnley, Reino Unido), Ellyes Skhiri (Eintracht de Fráncfort, Alemania)

Delanteros: Elias Achouri (FC Copenhague, Dinamarca), Khalil Ayari (París Saint-Germain, ​Francia), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps, Canadá), Hazem Mastouri (Dinamo de Makhachkala, Rusia), Elias Saad (Hannover 96, Alemania), Sebastian Tounekti (Celtic, Escocia).

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)