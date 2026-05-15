DT de Bélgica dice que Lukaku es indispensable para la campaña mundialista

Imagen de archivo del delantero belga Romelu Lukaku marcando un penal ante Gales por las clasificatorias mundialistas europeas en el estadio Rey Balduino, Bruselas, Bélgica.

​El seleccionador de Bélgica, Rudi García, explicó el viernes la inclusión de su máximo goleador histórico, Romelu ‌Lukaku, en la convocatoria ‌de 26 jugadores para el Mundial, asegurando que la escuadra "no puede permitirse prescindir" de él.

El delantero de 33 años apenas ha jugado una hora esta temporada, no ha sido titular en ningún partido con el Napoli y ha estado luchando contra una lesión en el tendón ​de la corva ⁠durante los últimos meses. Pero el técnico francés ‌insistió en que Lukaku es indispensable.

"Es nuestro máximo ⁠goleador, pero también un líder ⁠importante. No podemos prescindir de él. No puedo decir qué papel desempeñará. Pero ya está entrenando para recuperarse lo ⁠mejor posible", declaró el seleccionador en una rueda ​de prensa tras dar a conocer la ‌convocatoria.

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Lukaku ha tenido una temporada ‌plagada de lesiones y fue multado por el ⁠Napoli tras quedarse en Bélgica para trabajar con su fisioterapeuta de confianza. Permanecerá con el equipo médico de la selección hasta el inicio del Mundial para intentar ​ponerse a ‌punto para el torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

"Se ha recuperado", afirmó García. "Pero está por detrás en cuanto a forma física. Será un reto ponerlo a ⁠punto. No sé si estará al 100% al inicio del Mundial".

El primer partido de Bélgica en la fase final, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, será el 15 de junio contra Egipto en Seattle. También se enfrentarán a Irán y Nueva Zelanda en el Grupo G.

"Queremos ‌que alcance su mejor nivel. Ahora tenemos cinco semanas y dos partidos amistosos más. Veremos cómo se adapta a la sucesión de sesiones de entrenamiento (colectivas)", añadió García. "Solo hay un Romelu Lukaku en el fútbol. Es único. No tenemos a ‌nadie más que pueda igualarlo. Y estará más motivado que nunca para un Mundial".

Lukaku ha marcado 89 goles con Bélgica, ‌pero disputó su ⁠último partido de los 124 que ha jugado con la selección en la victoria ​por 4-3 en casa ante Gales en la fase de clasificación para el Mundial en junio.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)