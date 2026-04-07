Las mejores 3 recetas para comer los días de lluvia en abril 2026

Llegó el otoño a Argentina, comenzó a bajar la temperatura y, con las lluvias, comenzó la época perfecta para sacar las ollas, prender el horno y entregarse a esos sabores que nos abrazan el alma. Hay tres clásicos reconfortantes que no pueden faltar en tu mesa esta temporada.

Estas son las mejores 3 recetas para comer los días de lluvia

Para los días de lluvia hay recetas caseras que logran ofrecer un equilibrio entre lo nutritivo y lo reconfortante. Existen tres preparaciones claves que podés preparar con ingredientes fáciles de conseguir y a la vez económicos, ya que son de estación.

1. Guiso de lentejas "pulsudo"

En los días frescos, el guiso se convierte en el rey indiscutido, pero est versión no solo alimenta, sino que tiene un sabor que te hace sentir mejor al primer bocado.

Ingredientes

500g de lentejas (dejarlas en remojo un par de horas ayuda mucho).

1 chorizo colorado y 100g de panceta ahumada.

1 cebolla grande, 1 pimiento rojo y 2 dientes de ajo.

2 papas medianas y 1 zanahoria.

Puré de tomate (500ml) y caldo de verduras.

Condimentos: Sal, pimienta, pimentón dulce y una hoja de laurel.

Preparación

En una olla grande, salteá la panceta y el chorizo colorado cortado en rodajas hasta que suelten su grasa. Retirá el exceso si preferís algo más liviano, pero dejá un poco para el sabor. La base: agregá la cebolla, el pimiento y el ajo picados bien chiquitos. Transparentá los vegetales a fuego medio. El cuerpo: incorporá la zanahoria en cubitos y las lentejas escurridas. Revolvé un par de minutos para que se doren apenas. La cocción: vertí el puré de tomate y cubrí todo con el caldo. Agregá el laurel y el pimentón. Cociná a fuego lento durante unos 40 minutos. El toque final: Unos 15 minutos antes de apagar el fuego, sumá las papas en cubos. Cuando la papa esté tierna y el guiso haya espesado, ya podés servirlo.

2. Pastel de papa con un toque de autor

Es un clásico de la mesa argentina que nunca falla. Es ideal porque podés prepararlo con anticipación y darle un golpe de horno justo antes de comer.

Ingredientes

1kg de papas y 50g de manteca para el puré.

750g de carne picada (especial o de primera).

2 cebollas blancas y 1 verdeo.

2 huevos duros y aceitunas verdes (opcional).

Queso rallado o muzzarella para gratinar.

Condimentos: Comino (clave), pimentón, sal y pimienta.

Preparación

El puré: herví las papas con sal, hacé un puré bien liso con manteca y un chorrito de leche. Reservalo. El relleno: salteá la cebolla común y la parte blanca del verdeo. Agregá la carne picada y cociná hasta que cambie de color. Es importante no sobrecocinarla para que quede jugosa. El sazón: condimentá con sal, pimienta y una buena pizca de comino y pimentón. Fuera del fuego, agregá el huevo duro picado y la parte verde del verdeo. El armado: en una fuente para horno, disponé una base de carne. Cubrí con el puré de papas (podés usar una manga o simplemente un tenedor para hacerle "rayitas"). El horno: esparcí el queso por encima y llevá a horno fuerte hasta que esté bien dorado y crocante.

3. Tortas fritas: un ritual para la tarde

Si llueve y no hay tortas fritas, ¿realmente merendar con lluvia? Este clásico es el acompañamiento obligatorio para el mate de la tarde.

Ingredientes

500g de harina 000.

100g de grasa de pella (o manteca, si preferís).

1 taza de agua tibia con una pizca de sal.

Aceite o grasa para freír.

Azúcar para espolvorear.

Preparación

La masa: en un bol, hacé un hueco con la harina. Agregá la grasa derretida y, de a poco, el agua con sal. El descanso: amasá hasta que quede un bollo liso. Dejala descansar unos 20 minutos tapada; este paso es vital para que la masa no sea elástica al estirarla. El armado: armá bollitos del tamaño de una nuez y estiralos con los dedos o palote. No olvides hacerles el clásico agujerito en el medio para que no se inflen de más. La fritura: calentá el aceite o grasa. Cuando esté bien caliente, doralas de ambos lados. El final: escurrilas en papel absorbente y pasalas por azúcar inmediatamente para que se pegue bien.