Las mejores 3 recetas para comer en días de frío de otoño 2026: comidas fáciles y rápidas (Foto: Freepik)

El otoño de 2026 llegó con bajas temperaturas y abre la posibilidad de disfrutar platos más reconfortantes. Sin embargo, es clave tener a mano recetas rápidas para evitar estar horas encerrados en la cocina. La clave para esta temporada es encontrar el equilibrio justo entre lo nutritivo, lo reconfortante y la practicidad.

Las 3 mejores recetas fáciles para los días de frío en otoño 2026

Existen tres opciones infalibles de platos que podés preparar en menos de 40 minutos. Se trata de tres preparaciones que llevan ingredientes fáciles de conseguir y claves para aprovechar los productos de estación.

1. Guiso de lentejas express (versión 30 minutos)

El guiso de lentejas es el rey indiscutido del otoño, pero a veces nos frena el tiempo de cocción. Para esta versión rápida, podés usar lentejas en conserva de buena calidad, lo que reduce el tiempo de fuego a la mitad sin perder el sabor tradicional.

Ingredientes

2 latas de lentejas (o 400g de lentejas cocidas).

1 cebolla grande y medio morrón rojo.

1 chorizo colorado (opcional, para el sabor ahumado).

1 papa mediana cortada en cubos pequeños.

Puré de tomate (250ml) y caldo de verduras.

Condimentos: pimentón dulce, comino, sal y pimienta.

Preparación

El sofrito: en una olla con un chorrito de aceite, dorá la cebolla y el morrón picados. Si decidís usar chorizo colorado, cortalo en rodajas finas y sumalo ahora para que suelte su aceite. La base: agregá los cubos de papa (cortalos chicos para que se cocinen rápido) y el puré de tomate. Cubrí con un poco de caldo de verduras. El toque final: cuando la papa esté tierna (unos 10-12 minutos), volcá las lentejas previamente enjuagadas. Condimentá con abundante pimentón y una pizca de comino. Dejá cocinar todo junto por 5 minutos más para que los sabores se amalgamen y servilo bien caliente.

2. Polenta cremosa con boloñesa

Ningún plato argentino grita tanto otoño como una buena polenta. La clave para que sea un plato de restaurante y no un bloque sólido es la proporción de líquido y el queso. Es una comida económica, rapidísima y que rinde un montón.

Ingredientes

1 taza de polenta instantánea (la de 1 minuto).

3 tazas de leche o caldo (o mitad y mitad para más cremosidad).

250g de carne picada.

1 cebolla y 1 diente de ajo.

Queso cremoso o sardo rallado a gusto.

Salsa de tomate lista para usar.

Preparación

La salsa: mientras calentás el líquido para la polenta, salteá la cebolla y el ajo en una sartén. Agregá la carne picada, cocinala bien y sumá la salsa de tomate. Condimentá con orégano y dejá que reduzca a fuego mínimo. La polenta: calentá el caldo o leche hasta que rompa el hervor. Incorporá la polenta en forma de lluvia revolviendo constantemente con batidor de mano o cuchara de madera para evitar grumos. El montaje: una vez lista (en un minuto está), apagá el fuego y agregá un buen pedazo de queso cremoso y una nuez de manteca. Revolvé hasta que se funda. Serví en un plato hondo con un buen cucharón de la bolognesa por encima.

3. Sopa de zapallo y jengibre

Si buscás algo más liviano, pero que igual te resetee el sistema, esta sopa es tu mejor aliada. El zapallo anco está en su apogeo en este otoño 2026 y el toque de jengibre no solo le da un sabor increíble, sino que ayuda a subir las defensas.

Ingredientes

1 zapallo anco mediano.

1 cebolla blanca.

1 trocito de jengibre fresco (o una cucharadita en polvo).

Caldo de verduras (cantidad necesaria).

Opcional: un chorrito de crema de leche o queso crema.

La clave para una buena polenta está en el batido durante la cocción (Foto: Freepik)

Preparación