Es el primero de Latinoamérica, sustentable y atraviesa paisajes increíbles: cómo es el tren solar de Argentina

Con tecnología de última generación, el Tren Solar de la Quebrada atraviesa uno de los paisajes más impactantes de Argentina en Jujuy. Con un recorrido de 42 kilómetros sobre la Quebrada de Humahuaca, que une Volcán con Tilcara, es el primer tren 100% sustentable de Latinoamérica. El ferrocarril funciona con energía solar, no emite gases ni ruido y cuenta con ventanales panorámicos para disfrutar del paisaje.

Tecnología sustentable y un recorrido sobre la Quebrada de Humahuaca

Tras años de construcción de rieles y extensión de las vías, el tren comenzó a brindar su servicio verdaderamente el 18 de junio de 2024. El ferrocarril funciona exclusivamente con energía solar. En concreto, cuenta con 6 baterías de litio de última generación y una batería auxiliar de respaldo. Utiliza las estaciones de Volcán y Purmamarca como puntos de recarga rápida para sus duplas, sin que los pasajeros tengan que esperar.

El Tren Solar es el primer tren 100% sustentable de Latinoamérica

Así, tiene una autonomía de entre 100 a 120 km y puede ofrecer un viaje sin emisiones de gases de efecto invernadero y logra preservar el medio ambiente. El recorrido del Tren Solar conecta paisajes de montañas, cardones y vistas impresionantes de pueblos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, con paradas en las estaciones de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara.

Además de ser una experiencia única para turistas, la segunda de este tipo en el mundo, el proyecto promueve un fuerte vínculo con las comunidades locales y genera oportunidades de integración y aprendizaje.

La experiencia completa dura 10 horas y está pensada para conocer la Quebrada en su totalidad: se puede bajar en las diferentes paradas, comer, recorrer el pueblo en el tiempo asignado y participar de diferentes actividades culturales. Siempre los turistas estarán acompañados por un guía a bordo y en cada localidad.

Cómo comprar los pasajes para visitar el Tren Solar en Jujuy

Los pasajes se pueden comprar de manera presencial, en las boleterías habilitadas, o en línea en la página oficial del Tren Solar. La experiencia se puede vivir de dos formas: con la opción de 360° recorre las seis estaciones con actividades culturales y gastronómicas durante 10 horas, o la 180° ofrece un paseo breve desde Purmamarca para disfrutar de un café y paisajes inolvidables. Los precios varían de acuerdo al viaje que se elija hacer:

Experiencia 360°: $91.650

Experiencia 180°: $31.450

Horarios Boletería Cabildo

Lunes a viernes de 08:00 a 20:00hs

Sábados y domingos de 09:00 a 17:00hs

Dirección: Gral. Belgrano 493, San Salvador de Jujuy, Jujuy