Hot sale 2026 y 24 cuotas sin interés con reintegros de hasta 200.000: los descuentos de los bancos, uno por uno

En este contexto, más de 800 marcas de todo el país se sumaron al Hot Sale 2026, la propuesta de descuentos más importante del comercio electrónico.

La Argentina atraviesa una de las mayores crisis económicas de los últimos años: caída de consumo, sueldos congelados y una tasa de desempleo que alcanza el 7,5%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En este contexto, más de 800 marcas de todo el país se sumaron al Hot Sale 2026, la propuesta de descuentos más importante del comercio electrónico. Esta iniciativa organizada por la Cámara de Comercio Electrónico (CACE) se realiza anualmente y, en esta edición, tendrá lugar entre el 11 y el 13 de mayo.

Los emprendedores, marcas y empresas de diferentes industrias nacionales buscan remontar sus ventas y captar potenciales compradores con suculentos beneficios que van desde 24 cuotas sin interés, reintegros que pueden llegar hasta los $200 mil y descuentos de hasta el 55%. De acuerdo a lo informado por las principales entidades financieras, los beneficios y promociones bancarias estarán vigentes durante toda la semana, es decir, más allá de que el Hot Sale 2026 finalice el 13 de mayo.

Cuáles son las promociones bancarias del Hot Sale 2026

Los principales bancos que operan en el país no solo brindarán a sus clientes promociones únicas con descuentos y cuotas sin interés, también habrá beneficios para aquellos que paguen con apps de billeteras virtuales como Mercado Pago o como Modo. Asimismo, cada entidad pondrá el foco en ofrecer promos en sectores específicos.

Banco Francés

Para aquellas personas que tengan BBVA y, además, les guste viajar, el banco les ofrecerá durante el Hot Sale 2026 descuentos en vuelos a Estados Unidos (Miami) y a México (Cancún) con Aerolíneas Argentinas. También habrá 12 cuotas en hoteles nacionales y hasta 9 cuotas en vuelos a toda la Argentina. Asimismo, el BBVA ofrecerá 55% en Assist Card.

ICBC

En el caso del banco de origen chino, se ofrecerán hasta 18 cuotas sin interés y reintegros de hasta $50.000 en los primeros tres días del Hot Sale en ICBC Mall. En ambos casos, se puede abonar con Modo y desde Mobile Banking.

Banco Macro

Este banco le dará la posibilidad a sus clientes de acceder a 24 cuotas sin interés y descuentos en Tienda Macro. También habrá descuentos especiales para Clientes Selecta.

Banco Columbia

En este caso, habrá cuotas sin interés en Chevallier, Flecha Bus, Flybondi, Andesmar y Aerolíneas Argentinas. También 18 cuotas en tiendas como Coppel, Oncity, La Casa del Audio, entre otras.

Banco Galicia

Habrá descuentos de hasta el 20% (con tope de reintegro de $15.000) y tres cuotas sin interés en tiendas como The Food Market, Farmacity, Simplicity y Get the look. En tanto, en Tienda Galicia habrá 18 cuotas sin interés en ciertos productos. En cuanto a viajes, Galicia ofrecerá descuentos en Despegar y, para Almundo, reintegros de hasta $50.000 y 12 cuotas sin interés para clientes Éminent.

Banco Credicoop

También apuntará al turismo con descuentos del 15% en vuelos internacionales y cuotas sin interés para viajar por la Argentina. A su vez, en Tienda Credicoop habrá hasta 24 cuotas sin interés con Cabal y con Visa Credicoop, 18 cuotas. Por último, Credicoop ofrecerá descuentos especiales pagando desde su app o desde Modo en Coto, Frávega, Cooperativa Obrera y Simmons.

Banco Patagonia

Tendrá 25% de descuentos (con tope de reintegro de $30.000) y hasta 6 cuotas sin interés en tiendas de deportes como Moov, Stock Center y Dexter. También habrá promociones en Frávega, Juleriaque y Arredo y descuentos del 15% en Almundo para paquetes y financiación de vuelos.

Banco Nación

También ofrecerá descuentos en viajes: 9 cuotas sin interés y 10% de devolución (con límite de $10.000). En Tienda BNA+ habrá 24 cuotas sin interés y reintegro de 20% para quienes cobren el sueldo en este banco. Los beneficios estarán disponibles hasta el 17 de mayo.

Banco Provincia

El Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrecerá 24 cuotas sin interés y descuentos de diversas categorías en su plataforma Provincia Compras.

Banco Ciudad

Tendrá 18 cuotas sin interés en Frávega, Arredo, Oncity, Samsung y Megatone. Además, 20% de descuentos (con tope de reintegro de $30.000) en compras de perfumería, indumentaria, electrónica y farmacia.