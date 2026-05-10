El Hot Sale 2026 reúne descuentos, cuotas sin interés y beneficios bancarios para viajar por todo el país en micro.

Este año, del 11 al 13 de mayo, el Hot Sale se transforma en una gran oportunidad para planificar viajes por Argentina con descuentos, cuotas sin interés y beneficios bancarios exclusivos. Durante estas 72 horas, miles de personas aprovechan para comprar pasajes en micro hacia destinos populares como Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Santa Fe y Mendoza.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el evento concentra las promociones más fuertes en pasajes nacionales, con ofertas que pueden reducir considerablemente el costo final. Además, plataformas como Central de Pasajes, líder en venta online de micros, ofrecen la ventaja de comparar distintas empresas, categorías y formas de pago sin necesidad de navegar en múltiples sitios.

Entre las empresas que participan con descuentos y financiación se encuentran Flecha Bus, Chevallier, Plusmar, Andesmar, Rutatlantica, Fono Bus, Cata Internacional, Rápido Tata, Sierras de Córdoba, Empresa Argentina, Crucero del Norte y La Veloz del Norte. También se habilitan pagos con billeteras digitales como Mercado Pago y MODO, que pueden sumar reintegros o cuotas sin interés, dependiendo de la tarjeta asociada.

Las búsquedas durante el Hot Sale suelen concentrarse en destinos accesibles en menos de ocho horas desde las grandes ciudades, ideales para escapadas cortas o visitas postergadas.

Buenos Aires encabeza la lista, especialmente para quienes vienen del interior y combinan turismo cultural con trámites o eventos laborales. Teatro, recitales, gastronomía y compras hacen que una visita a la capital sea siempre atractiva.

encabeza la lista, especialmente para quienes vienen del interior y combinan turismo cultural con trámites o eventos laborales. Teatro, recitales, gastronomía y compras hacen que una visita a la capital sea siempre atractiva. Mar del Plata , la ciudad más emblemática de la costa atlántica, vuelve a ser uno de los destinos favoritos, tanto para vacaciones de invierno como para escapadas cortas. Familias, parejas y grupos de amigos buscan playa, buena comida y vida urbana. Para conseguir mejores precios, conviene viajar entre martes y miércoles y evitar los días pico como el viernes.

, la ciudad más emblemática de la costa atlántica, vuelve a ser uno de los destinos favoritos, tanto para vacaciones de invierno como para escapadas cortas. Familias, parejas y grupos de amigos buscan playa, buena comida y vida urbana. Para conseguir mejores precios, conviene viajar entre martes y miércoles y evitar los días pico como el viernes. Córdoba, con su capital y Villa Carlos Paz, es ideal para quienes prefieren la naturaleza, caminatas y un descanso tranquilo. Es común que grupos de amigos y familias elijan esta zona. En trayectos largos, optar por servicios nocturnos o categorías semicama suele reducir el costo del pasaje, y muchos aprovechan el Hot Sale para asegurar fechas con anticipación.

Entre descuentos, cuotas y beneficios bancarios, el Hot Sale se consolida como uno de los momentos más elegidos para organizar viajes por Argentina.

Rosario se destaca como un recorrido dinámico desde Buenos Aires, perfecto para un city break con su costanera, recitales y oferta gastronómica sin necesidad de mucha planificación. Las tarifas varían según la franja horaria, siendo más económicas las salidas de madrugada o primeras horas del día.

se destaca como un recorrido dinámico desde Buenos Aires, perfecto para un city break con su costanera, recitales y oferta gastronómica sin necesidad de mucha planificación. Las tarifas varían según la franja horaria, siendo más económicas las salidas de madrugada o primeras horas del día. Santa Fe mantiene un flujo constante de búsquedas, especialmente para turismo interno y visitas familiares. Al no ser un destino de temporada alta definida, se puede encontrar disponibilidad con facilidad durante el Hot Sale, y combinar promociones con reintegros bancarios puede hacer una gran diferencia en el precio final.

mantiene un flujo constante de búsquedas, especialmente para turismo interno y visitas familiares. Al no ser un destino de temporada alta definida, se puede encontrar disponibilidad con facilidad durante el Hot Sale, y combinar promociones con reintegros bancarios puede hacer una gran diferencia en el precio final. Mendoza, aunque más distante, sigue entre los destinos preferidos por parejas, amigos y quienes buscan experiencias completas como el enoturismo o la naturaleza. En este caso, la posibilidad de financiar la compra en cuotas sin interés durante el Hot Sale suele ser un factor decisivo para muchos viajeros.

Consejos para conseguir pasajes más baratos durante el Hot Sale

Comprá apenas arranque el evento para aprovechar las mejores tarifas, ya que la disponibilidad suele ser limitada.

Sé flexible con las fechas: viajar martes o miércoles puede ser mucho más económico que elegir viernes o domingos.

Considerá los servicios nocturnos en trayectos largos para ahorrar y aprovechar el día siguiente completo.

Adquirí ida y vuelta en la misma compra para conseguir mejores condiciones y evitar aumentos por alta demanda.

Revisá promociones bancarias y billeteras digitales donde el mayor ahorro puede venir de reintegros o cuotas sin interés.

Evitá fechas de alta concentración como fines de semana largos o vacaciones escolares para encontrar más opciones.

Más allá de los descuentos, el Hot Sale puede ser ese empujón que necesitás para concretar un viaje postergado, elegir destino y dejar de aplazar la escapada. A veces, el viaje comienza en la pantalla del celular, reservando rápido y sin complicaciones. La App Android de Central de Pasajes facilita este proceso, permitiendo gestionar la compra en pocos minutos y sin intermediarios.