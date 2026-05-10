Importante empresa alimenticia paga salarios atrasados y en cuotas.

Una importante empresa de alimentos vive un complicado presente y los trabajadores denunciaron que, producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, vienen cobrando los sueldos con atrasos y en cuotas.

Se trata de Alijor, que tiene su planta en Garín y arrastra estos problemas desde hace un año y medio pese a ser dueña de la reconocida marca La Salteña, líder en el sector de tapas para empanadas y tartas y pastas envasadas como tallarines, ñoquis y ravioles.

La firma llegó a tener más de 320 empleados, pero en la actualidad cuenta con unos 180 que no cobran su sueldo en tiempo y forma desde finales del 2024 en el contexto de fuerte caída del consumo.

Desde el Sindicato de la Alimentación (STIA) realizaron varias medidas de fuerza para reclamar por esta situación, desde asambleas hasta paros y bloqueos de la fábrica. Hasta tuvieron 20 audiencias de mediación en el Ministerio de Trabajo. Pese a esto, la situación no mostró mejoras y los trabajadores manifiestan el cansancio por los pagos y las condiciones laborales y manifiestan su preocupación por la dificultad de afrontar con los gastos diarios.

La caída del consumo y la crisis económica

Por parte de la empresa, sostienen que el atraso con los pagos es consecuencia de la crisis económica que produjo una caída de las ventas a nivel general por la pérdida de poder adquisitivo del salario y el aumento constante de los costos de producción.

Sin embargo, desde el sindicato y los trabajadores remarcan que hay falencias de gestión empresaria, especialmente en las áreas de distribución y comercialización, y plantean que una solución a los problemas sería la venta por parte de los actuales dueños. Otra opción podría ser el ingreso de un nuevo socio que aporte capital.

El historial de conflictos con la firma es largo; en noviembre de 2023 habían realizado un paro de siete días también debido a los atrasos salariales. En diciembre de 2024 hicieron otra medida de fuerza igual que duró 12 días.

En enero de 2025 pararon la planta por dos semanas luego de que no les pagaran el sueldo de diciembre, el aguinaldo y las vacaciones. Tras esto hubo amenazas de los dueños de que iban a cerrar la planta y despedir a todos los trabajadores, aunque finalmente abonó lo adeudado. Sin embargo, los problemas no terminaron y los empleados siguieron padeciendo las irregularidades.