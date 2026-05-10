Ver River vs. San Lorenzo en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

River y San Lorenzo protagonizan un clásico que promete.

River recibe este domingo a las 19 horas a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. Un clásico con mucha historia y que ha tenido grandes cruces que quedaron en la memoria popular que esta vez se reeditará en un cruce mano a mano donde no hay mañana para uno de los dos contrincantes. Y que convertirá en uno de los candidatos a ganr el campeonato a quien gane.

El "Millonario" llega a este encuentro en medio de fuertes cuestionamientos futbolísticos. Cerró la fase de grupos con una derrota frente a Atlético Tucumán, aunque pudo conservar el segundo puesto de su zona, lo que le permite potencialmente jugar la mayoría de los cruces de local (a menos que se cruce contra Estudiantes de La Plata). En el caso del "Ciclón", perdió el clásico contra Independiente en la última fecha y acabó séptimo con 22 unidades, aunque sufrió solo una derrota en sus últimos 12 partidos.

Por dónde ver River contra San Lorenzo

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

o es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre River y San Lorenzo será transmitido por el Pack Fútbol (ESPN Premium o TNT Sports).

Los dos jugadores que recupera River

Eduardo "Chacho" Coudet vuelve a contar con dos jugadores importantes para recibir a San Lorenzo. Por un lado, Sebastián Driussi se recuperó de un desgarro grado dos en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió en el último Superclásico frente a Boca. Y quien también vuelve a estar respecto al cierre de la fase de grupos es Fasusto Vera, que se recuperó de un esguince del colateral medial grado dos que lo marginó de las canchas.

Una baja sensible en San Lorenzo

Respecto a San Lorenzo, Gustavo Álvarez pierde para este partido a Alexis Cuello, una de las grandes figuras que tiene este equipo. El futbolista fue expulsado frente a Independiente y se perderá este duelo eliminatorio. El entrenador no cuenta con un reemplazante con el mismo peso específico y los posibles reemplazos Gregorio Rodríguez, Diego Herazo y Matías Hernández.

Los mano a mano entre River y San Lorenzo

Gonzalo Bergessio y un clásico histórico en donde San Lorenzo eliminó con 9 jugadores a River.

En total, ambos equipos disputaron 17 eliminatorias mano a mano: River logró avanzar de etapa en once oportunidades y en seis fue San Lorenzo el vencedor. Sin embargo, en el historial general la diferencia es más grande, con 83 triunfos para el "Millonario" y 59 para el "Ciclón", en un duelo clásico con muchos momentos inolvidables, como la vez que los "cuervos" pasaron de ronda con dos jugadores menos en la Copa Libertadores 2008 o cuando el conjunto de Núñez se impuso en la Recopa Sudamericana 2025.