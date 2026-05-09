Primer ministro británico, debilitado tras elecciones locales, se enfrenta al desafío de exministra

FOTO ARCHIVO: El primer ministro británico Starmer camina por Downing Street en Londres

El ​primer ministro británico, Keir Starmer, aún convaleciente tras una aplastante derrota en las elecciones locales, sufrió el sábado un nuevo revés para su liderazgo cuando una exministra anunció ‌que se presentaría como candidata al ‌cargo si nadie más daba un paso al frente.

El Partido Laborista de Starmer registró las peores pérdidas de un partido en el poder en unas elecciones municipales desde 1995, lo que ha llevado a un número cada vez mayor de sus propios diputados a pedirle que dimita.

Para intentar reforzar su posición en el partido el sábado por la mañana, nombró asesores a dos influyentes figuras del Partido Laborista: el ex primer ministro Gordon Brown y la exvicepresidenta del partido, ​Harriet Harman.

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Pero apenas unas horas ⁠después, la diputada laborista Catherine West, exministra, declaró a la BBC Radio que quería que ‌el gabinete elaborara un plan para sustituir a Starmer antes del lunes, ⁠o ella misma se presentaría para disputarle el cargo.

"Si... ⁠mañana no se presenta ningún aspirante al liderazgo, el lunes por la mañana presentaré mi candidatura para liderar el Partido Laborista", afirmó.

LA LUCHA POR EL LIDERAZGO NO SERÁ FÁCIL

A medida que se hacía ⁠evidente la magnitud de la derrota, más de 20 diputados pidieron a Starmer, ​tanto en público como en privado, que estableciera un calendario para ‌su salida. Cuando se le preguntó si dimitiría, ‌respondió a los medios británicos que eso no era lo correcto.

"No voy a dar la ⁠espalda a esto", declaró el sábado por la mañana.

Varios ministros del Gabinete afirmaron el viernes que seguían apoyando a Starmer, quien hace poco menos de dos años llevó al Partido Laborista a una victoria aplastante en las elecciones generales, y un desafío inmediato por parte de los ​posibles rivales por ‌el liderazgo no parece sencillo.

El alcalde de Gran Mánchester, Andy Burnham, no cuenta con el escaño en el Parlamento que necesita para presentar una candidatura, y la exviceprimera ministra Angela Rayner aún no ha resuelto del todo los problemas fiscales que provocaron su dimisión del cargo el año pasado.

Wes Streeting, actual ministro de Sanidad, se ⁠ve, al igual que Starmer, salpicado por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos. Streeting era cercano a Mandelson, quien fue destituido por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Cualquier candidato que desee presentar su candidatura necesitaría asegurarse el apoyo público del 20% de los diputados laboristas. Dado que el Partido Laborista cuenta actualmente con 403 escaños, eso equivale a 81 apoyos.

West afirmó que, hasta el momento, contaba con el respaldo de diez personas, pero que ‌su opción preferida era que se presentara otro candidato.

"Creo que hay varias personas a las que les gustaría hacerlo y que llevan meses preparándolo", afirmó.

RECURRE A LA VIEJA GUARDIA A MEDIDA QUE AUMENTA LA PRESIÓN

Con el objetivo de renovar su liderazgo y recuperar el apoyo del partido, la oficina de Starmer anunció que Brown, de 75 años, y Harman, también de 75, se unirían a su ‌equipo.

"Son fundamentales para fortalecer nuestro país, impulsarlo y ofrecer las oportunidades que den a la gente la esperanza de un futuro mejor", afirmó cuando se le preguntó si figuras del pasado podrían ayudarle en su ‌plan de futuro para ⁠mejorar la vida de las personas.

Brown tratará de impulsar nuevas inversiones en defensa y seguridad y de mejorar las relaciones con la Unión Europea, con el ​fin de intentar impulsar el rendimiento económico y recuperar votos, mientras que Harman se centrará en combatir la misoginia y la violencia contra las mujeres y las niñas, así como en crear oportunidades económicas.

Con información de Reuters