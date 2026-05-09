Por qué Mayweather puede perder su invicto en el boxeo contra Pacquiao: cuándo, dónde es y cómo ver la revancha

Mayweather vuelve al boxeo y expone su invicto vs. Pacquiao en la revancha esperada

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao se volverán a ver las caras en este 2026 en el marco de una revancha que espera el mundo del boxeo. El estadounidense expondrá su invicto en este histórico combate donde el filpino buscará lograr lo que no pudo hace 11 años atrás cuando se enfrentaron en el MGM Grand de Las Vegas el 2 de mayo del 2015. Tanto el cambio de fecha como el lugar a donde se llevará a cabo este cruce ya están confirmados.

Por qué Mayweather puede perder su invicto en la revancha esperada por el boxeo ante Manny Pacquiao

La presión ejercida por la leyenda filipina para que la pelea en cuestión sea profesional tuvo su efecto, ya que Mayweather aceptó y no será una exhibición como se planteó en algún momento. De esta manera, tanto el local como el asiático expondrán sus récords y en caso de conseguir una derrota será oficial y contará para sus respectivos historiales. A raíz de esto, "Pac-Man" puede tomarse revancha de lo sucedido hace 11 años atrás o "Money" volver a triunfar como aquella vez.

Con respecto al enfrentamiento que tuvo lugar en el MGM Grand el 2 de mayo del 2015, Floyd se quedó con la victoria en las tarjetas (116-112; 116-112; 118-110) y el asiático estuvo lejos de desplegar su mejor boxeo. Para colmo, se encontró con un estilo marcado por parte del estadounidense a nivel defensivo que le sirvió para no perder la calma y dominar las acciones en gran parte de los asaltos. Con la victoria, el entonces local retuvo sus títulos welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

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"The Money" y el "Pac-Man" se verán enfrentarán arriba del ring del T-Mobile Arena en Las Vegas en un duelo a 12 asaltos el sábado 25 de septiembre del 2026, aunque aún no se conoce el detalle de la categoría. Lo cierto es que se verán las caras después de más de 10 años en el cuadrilátero y la transmisión de dicho compromiso estará a cargo de la plataforma Netlflix con horario todavía a confirmar.

Cómo llegan Mayweather y Pacquiao a la histórica revancha que espera el boxeo

El estadounidense arriesgará su invicto de 50 victorias que mantuvo desde su debut como profesional hasta su última presentación con Conor McGregor en agosto del 2017. A lo largo de su carrera supo ser campeón mundial en cinco categorías (superpluma, ligero, superligero, welter y superwelter) hasta el momento de su retiro. El asiático llegará con 62 triunfos (39 por KO), 8 derrotas y 3 empates desde sus inicios hasta su última pelea contra Mario Barrios en 2025 en la cual igualó en decisión mayoritaria.

A diferencia de "The Money", el "Pac-Man" tuvo más actividad en los últimos años de manera oficial -aunque no peleaba desde 2021-, mientras que el oriundo de Las Vegas sólo realizó exhibiciones contra influencers desde que colgó los guantes hasta hoy. El nacido en Kibawe también cosechó varios títulos, aunque en siete divisiones diferentes (mosca, supergallo, superpluma, ligero, superligero, welter y superwelter).