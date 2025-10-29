Hay revancha: sorpresa en el boxeo por el anuncio de Pacquiao sobre la pelea vs. Mayweather

Sorpresa en el boxeo por el anuncio de Pacquiao sobre la revancha con Mayweather

Manny Pacquiao habló sobre la posible revancha contra Floyd Mayweather que sin dudas es uno de los duelos más esperados por el mundo del boxeo. La primera vez que se enfrentaron fue en mayo del 2015 y tanto en enero del 2024 como hace pocas horas el filpino hizo referencia a este combate. A diferencia de lo que dijo el año pasado, ahora la leyenda asiática anticipó que ya hubo avances para que finalmente se llegue a un acuerdo.

En una entrevista brindada al medio The Sun, "Pac-Man" reveló qué es lo que falta para que haya un contrato de por medio y fijen una fecha. Cabe destacar que recientemente cortó con su inactividad para subirse al ring otra vez y medirse contra Mario Barrios en Las Vegas el pasado mes de julio y ahora sueña con volver a verse la cara con "The Money", quien le ganó 10 años atrás. Claro que, en esta oportunidad podría no ser un cruce profesional como ocurrió en el MGM Grand de Las Vegas.

La revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao está en "conversaciones"

"A la espera de que Floyd regrese sigo activo en el boxeo, así que es posible que se dé el combate. Hay conversaciones, estoy feliz por hablar de la posible revancha contra Mayweather", esbozó el flipino sobre esta chance que está cada vez más latente. A su vez, agregó que "es una buena oportunidad porque sigo activo y sólo tiene que volver él para que se produzca". De esta manera, todo dependerá del propio estadounidense y su decisión de regresar a los cuadriláteros como ya lo hizo "Pac-Man" hace algunos meses extendiendo su récord a 62 victorias (39 por KO), 8 derrotas y 3 empates.

Manny Pacquiao reveló que hay conversaciones para la revancha contra Floyd Mayweather

Cómo fue la primera pelea entre Pacquiao y Mayweather

Con respecto al enfrentamiento que tuvo lugar en el MGM Grand el 2 de mayo del 2015, el dueño de casa se quedó con la victoria en las tarjetas en decisión unánime (116-112; 116-112; 118-110) y el asiático estuvo lejos de desplegar su buen boxeo. Para colmo, se encontró con un estilo marcado por parte del estadounidense a nivel defensivo que le sirvió para no perder la calma y dominar las acciones en gran parte de los asaltos. Con la victoria, el entonces local retuvo sus títulos welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El anticipo de Pacquiao sobre la revancha contra Mayweather en 2024

Si bien finalmente no sucedió en 2025, el filipino anticipó en enero del año pasado que el duelo se llevaría a cabo en Japón. "El año que viene espero verlos aquí en Japón, en una gran pelea. Una gran pelea contra... no sé si querían que lo diga, pero será contra Floyd Mayweather", esbozó el excampeón del mundo nacido en Filipinas acerca de este combate.

En principio se habló de la chance de que sea una exhibición ya que el estadounidense hoy no está en actividad a pesar de los rumores de un cruce con Mike Tyson. Más allá de esta cuestión no menor, está claro que no quitará que sea más que atrayente teniendo en cuenta las figuras que se subirán una vez más al cuadrilátero. Por supuesto, ahora "The Money" tendrá que recoger el guante y responder sobre este duelo del que su rival ya habló.