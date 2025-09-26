¿Chau boxeo? La nueva vida de Manny Pacquiao en otro deporte después de su última pelea

Lejos del boxeo: Pacquiao cambió de deporte después de su última pelea

Luego de su última presentación arriba del ring contra Mario Barrios el 19 de julio del 2025, Manny Pacquiao le dice adiós al boxeo para dedicarse a otra actividad. La leyenda filipina trascendió en las redes sociales en las últimas horas a través de un posteo en el que se mostró practicando una disciplina diferente y causó revuelo entre los fanáticos del deporte de los puños. Por supuesto, el exrival de Floyd Mayweather no pasó para nada inadvertido entre sus más de 8 millones de seguidores.

"Pac Man", como se lo conoce al referente nacido en Kibawe, irrumpió en Instagram con una publicación suya jugando al básquet en un equipo de su país. De esta manera, se alejó de los cuadriláteros al menos por un tiempo pero no deja de entrenar. A su vez, cabe destacar que no es un nuevo desafío para su carrera ya que hace años también lo practicó siendo parte de un club de Filipinas al que no sólo dirigió, sino también que lo representó.

Manny Pacquiao se aleja del boxeo y apunta al básquet

"Hora de algo de baloncesto", publicó la leyenda filipina en Instagram y generó la reacción de gran parte de sus seguidores que dejaron tanto likes como comentarios. "Manny" forma parte de una liga de veteranos de su país de origen aún con su 1,66 de altura y habiendo hecho historia en el deporte de los puños. Sin embargo, también jugó en 2014 antes de pelear con Mayweather siendo parte del Kia Sorento como técnico y jugador. Años más tarde participó de un partido de estrellas donde anotó 30 puntos y brindó 4 asistencias además de bajar 4 rebotes en poco más de 35 minutos en cancha.

En cuanto a su regreso al cuadrilátero todavía no hay certezas de cuándo será pero se espera que se produzca recién en 2026 si es que vuelve. Después del empate cosechado ante Mario Barrios en el MGM Grand de Las Vegas en donde dejó escapar la oportunidad para ser otra vez campeón del mundo, "Pac Man" sigue vigente y espera rival. De hecho, está más que claro que con 62 victorias (39 por KO), 8 derrotas y 2 empates está más vigente que nunca.

Manny Pacquiao jugando al básquet y lejos del boxeo

La exitosa carrera de Manny Pacquiao en el boxeo

Desde su debut profesional el 22 de enero de 1995 en adelante, no quedan dudas que la leyenda filipina ha hecho historia en el deporte de los puños. Sus brutales victorias por KO, los múltiples títulos que consiguió y el reconocimiento a nivel internacional que tiene hoy en día es digno de admirar. Después de sus primeros años de carrera en los que ya daba que hablar en Filipinas y Tailandia -donde se consagró campeón mundial-, pisó los Estados Unidos para afianzarse allí donde con el paso del tiempo se convirtió en el histórico boxeador que enfrentó a gigantes y cosechó varios cinturones.

Entre sus principales contrincantes estuvieron Floyd Mayweather -Pacquiao perdió por puntos-; los mexicanos Juan Manuel Márquez -empató la primera, ganó las dos restantes y perdió por KO la última vez que pelearon- y Marco Antonio Barrera -a quien venció dos veces-; Oscar de la Hoya y Miguel Cotto, a quienes también les ganó en una oportunidad. Su cruce contra un argentino fue ante Lucas Matthysse el 15 de julio del 2018 en Kuala Lumpur donde se impuso por la vía rápida en el séptimo asalto. El filpino, además fue campeón del mundo en las categorías mosca, supergallo, superpluma, ligero, welter y superwelter.