Cuánto ganó Manny Pacquiao por empatar una pelea

Manny Pacquiao en su pelea contra Mario Barrios.

Manny Pacquiao es un boxeador histórico que consiguió durante muchos años instalarse como una de las figuras mundiales más representativas de este deporte. Esto lo llevó a ser el único peleador en ser campeón en hasta ocho categorías distintas. Es en particular el único púgil que ha logrado nueve títulos mundiales en ocho categorías diferentes, que fueron el de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, peso supergallo de la Federación Internacional de Boxeo, peso pluma para The Ring, peso superpluma y ligero del WBC, peso superligero para The Ring y peso wélter (2 veces), súper wélter de la WBO y súper wélter de la AMB.

La carrera de este boxeador filipino comenó a la edad de 16 años y con 106 libras (peso minimosca). Sus primeras peleas tuvieron lugar en locales pequeños; logró atraer la atención de "Vintage Sports' Blow by Blow", una empresa de boxeo. Su debut profesional fue en un combate a 4 asaltos contra Edmund "Enting" Ignacio el 22 de enero de 1995, el cual Pacquiao ganó por decisión. El 28 de septiembre de 2021 anunció su retiro oficial del boxeo, poniendo fin a más de 25 años de carrera profesional, pero 1428 días después decidió regresar al cuadrilatero en un enfrentamiento con Mario Barrios, quien retuvo su corona de la CMB (peso wélter) tras empatar con "Pacman".

Cuánto ganó Manny Paquiao por empatar su pelea con Mario Barrios

Manny Pacquiao siente que debieronn darle por ganada la pelea.

Tras la contienda, Manny Pacquiao embolsará 12 millones de dólares más un porcentaje significativo del Pay per view (PPV) y patrocinios, lo que deja en total hasta 17 o 18 millones. En toda su carrera, el filipino ha ganado alrededor de 775 millones de dólares (ajustados por la inflación), de los cuales 130 los ganó por su encuentro en 2015 ante Floyd Mayweather. Sportico lo reconoce como el deportista número 23 en su ranking de los mejor pagados de la historia.

Con Barrios, las tarjetas marcaron 115-113, 114-114 y 114-114, lo que hizo que la pelea, realizada en 12 asaltos, finalice en tablas. No obstante, y pese a conservar su título, al contrincante de "Pacman" le quedaron solo entre 500 mil a 1 millón de dólares por la pelea y terminaría con no más de 2.5 millones con sus patrocinios y porcentaje de PPV. Una lógica que se basa en lo que genera cada uno en téminos de auspiciantes y público, que no se relaciona con el resultado final de la lucha.

"Pensé que había ganado, siento que fue un robo", sostuvo Pacquiao tras la pelea, para encender la polémica. En cuanto a su preparación para lo que fue este combate, el boxeador filipino indicó que debió haber entrenado "entre tres y cuatro meses para esta pelea", pero con dos meses "buenos" le demostró al mundo que está para dar pelea a sus 46 años de edad. Algo que demuestra el gran espíritu de campeón que tiene este luchador, más allá del dinero que obtuvo.