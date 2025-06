Boxeo: la impactante noticia que recibió Manny Pacquiao antes de volver a pelear

Boxeo: la impactante noticia que recibió Pacquiao antes de volver a pelear

Manny Pacquiao se prepara para lo que será su próxima presentación del 19 de julio en el MGM Grand de Las Vegas contra Mario Barrios y antes recibió una impactante noticia. La misma tiene que ver con lo que logró a lo largo de su carrera con el correr del tiempo que lo convirtió en una de las leyendas del boxeo. Es que con el correr de los años fue campeón del mundo en ocho categorías y realizó más de 70 peleas con un saldo más que positivo.

El histórico púgil filipino que disputará el título mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en tan sólo unas semanas es la nueva figura del deporte de los puños en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Sin dudas lo tiene más que merecido a sus 46 años ya que marcó una era arriba del ring y todavía no colgó los guantes más allá de su inactividad de 4 años. Para celebrar su inclusión en tal prestigioso lugar, el asiático preparó unas palabras y se emocionó frente al público presente.

El discurso de Manny Pacquiao en su ingreso al Salón de la Fama del Boxeo

De las calles de General Santos, a las brillantes luces de Las Vegas, hasta esta noche en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Sin zapatos, sin comida, sin oportunidades, sólo un sueño en mí corazón.

Nunca imaginé este momento, pero por la gracia de Dios, aquí estmaos. No se trata sólo de boxeo. No se trata de fe. Familia. Sacrificio. Propósito. Se trata de cada filipino y de cada fan que creyó en mí, incluso cuando los escépticos no lo hicieron.

A mí esposa Jinkee y a nuestros hijos, gracias por su amor y apoyo en los buenos y malos momentos.

Para los fanáticos, entrenadores, medios de comunicación y cada persona que me alentó, oró o estuvo a mí lado durante todos estos años, esta es su victoria también.

Y a la próxima generación de luchadores: nunca dejen que su situación limite su destino. Con Dios, nada es imposible.

Mabuhay ang Filipinas.

Esta es nuestra historia. Y lo mejor está por venir.

Manny Pacquiao, en el Salón de la Fama del Boxeo

Cuándo vuelve a pelear Manny Pacquiao: el regreso que espera el boxeo

"Estoy de vuelta. El 19 de julio regreso al ring para enfrentar al campeón de peso welter del CMB (Consejo Mundial de Boxeo Mario Barrios en el MGM Grand de Las Vegas. ¡Hagamos historia!", escribió "Pac-Man" en sus redes dando todos los detalles de este enfrentamiento que paralizará al mundo del boxeo otra vez. Cabe destacar que el filipino fue campeón en ocho categorías diferentes, pero nunca tuvo el cetro welter de la mencionada entidad que hoy está en poder del estadounidense. De hecho, estuvo en disputa cuando perdió con Mayweather el 2 de mayo del 2015 en el mismo escenario donde peleará dentro de algunas semanas.

Todo indica que será la última vez que el asiático se calce los guantes para realizar una pelea profesional y así lo dejó en claro Mauricio Sulaimán -presidente del CMB- días atrás. "El primer título mundial fue en peso mosca con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y quiere retirarse con el mismo cinturón, pero de la categoría welter", esbozó el directivo acerca de esta posibilidad. Claro que, ahora dependerá del propio Pacquiao ganar y quedarse con el cinturón en un ring en el que supo brillar en distinas oportunidades.