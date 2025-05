Impacto en el boxeo por la vuelta de Manny Pacquiao tras su retiro: "Estoy de vuelta"

Impacto en el boxeo por la vuelta de Manny Pacquiao tras su retiro

Manny Pacquiao sorprendió al mundo del boxeo en las últimas horas, con un posteo en el que confirmó su regreso al ring. La leyenda de Filipinas, que supo ser campeón mundial en varias categorías y colgó los guantes en 2021 tras su derrota contra el cubano Yordenis Ugas, se volverá a subir al cuadrilátero y buscará un nuevo título. De hecho, ya hay fecha, lugar y rival confirmados para este compromiso en el que el referente asiático estará otra vez en acción.

Pasaron ya varios años de su histórico cruce contra Floyd Mayweather, menos del combate con el argentino Lucas Matthysse, pero no tanto entre el día que le dijo adiós al deporte de los puños y el que decidió volver. Esta vez irá por un cinturón que no tuvo en su extenso recorrido en el que lleva 62 victorias (39 por KO), 8 derrotas y 2 empates. El rival será el estadounidense Mario Barrios, quien será local en el MGM Grand de Las Vegas en este duelo imperdible que ya tiene todo confirmado.

Vuelve Manny Pacquiao: el anuncio que impactó fuerte en el boxeo

"Estoy de vuelta. El 19 de julio regreso al ring para enfrentar al campeón de peso welter del CMB (Consejo Mundial de Boxeo Mario Barrios en el MGM Grand de Las Vegas. ¡Hagamos historia!", escribió "Pac-Man" en sus redes dando todos los detalles de este enfrentamiento que paralizará al mundo del boxeo otra vez. Cabe destacar que el filipino fue campeón en ocho categorías diferentes, pero nunca tuvo el cetro welter de la mencionada entidad que hoy está en poder del estadounidense. De hecho, estuvo en disputa cuando perdió con Mayweather el 2 de mayo del 2015 en el mismo escenario donde peleará dentro de algunas semanas.

Todo indica que será la última vez que el asiático se calce los guantes para realizar una pelea profesional y así lo dejó en claro Mauricio Sulaimán -presidente del CMB- días atrás. "El primer título mundial fue en peso mosca con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y quiere retirarse con el mismo cinturón, pero de la categoría welter", esbozó el directivo acerca de esta posibilidad. Claro que, ahora dependerá del propio Pacquiao ganar y quedarse con el cinturón en un ring en el que supo brillar en distinas oportunidades.

Manny Pacquiao en el histórico duelo vs. Floyd Mayweather

Floyd Mayweather vs. Pacquiao 2, la revancha que espera el mundo

"El año que viene espero verlos aquí en Japón, en una gran pelea. Una gran pelea contra... no sé si querían que lo diga, pero será contra Floyd Mayweather", esbozó el excampeón del mundo nacido en Filipinas acerca de este combate a principios del 2024. Al parecer se tratará de una exhibición teniendo en cuenta que los mencionados púgiles no están en actividad en la actualidad, pero eso no quitará que sea más que atrayente teniendo en cuenta las figuras que se subirán una vez más al cuadrilátero.

Con respecto al enfrentamiento que tuvo lugar en el MGM Grand el 2 de mayo del 2015, Floyd se quedó con la victoria en las tarjetas (116-112; 116-112; 118-110) y el asiático estuvo lejos de desplegar su buen boxeo. Para colmo, se encontró con un estilo marcado por parte del estadounidense a nivel defensivo que le sirvió para no perder la calma y dominar las acciones en gran parte de los asaltos. Con la victoria, el entonces local retuvo sus títulos welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).