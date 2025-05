Tristeza en el boxeo: murió una leyenda mundialista y de los Juegos Olímpicos

La muerte de una leyenda del boxeo conmocionó al deporte de los puños en las últimas horas. Se trata de un exboxeador que no sólo fue campeón mundial sino que también se consagró en los Juegos Olímpicos y dejó su huella a lo largo de su carrera. Se trata del italiano Nino Benvenuti, quien falleció a los 87 años y la noticia significó un golpe duro para los fanáticos de la disciplina que disfrutaron de su desempeño arriba del ring hasta 1971.

Giovanni Benvenuti protagonizó dos combates históricos contra Carlos Monzón, en los que el argentino fue el principal protagonista. "Escopeta" ganó ambos por la vía del KO y en el primero de ellos pasó a ser campeón del mundo de los medianos por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Aquel triunfo marcó un antes y un después para los dos, ya que realzó el presente del argentino pero también dejó a "Nino" al borde del retiro. Más allá de eso, el campeón olímpico en Roma 1960 es un gran referente de su país y lo despidieron con honores a través de las redes sociales.

Murió Nino Benvenuti: su carrera en el boxeo y las históricas peleas contra Monzón

Luego de quedarse con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, Benvenuti inició su carrera como profesional en 1961 y dos años más tarde sumó su primer título. En la mencionada ciudad se quedó con el título italiano mediano, por el cual combatió en varias oportunidades. En 1965 se consagró campeón del mundo por el CMB tras vencer a Sandro Mazzinghi, cetro que defendió pero que también perdió en otras ocasiones.

De hecho, en 1970 lo expuso contra Monzón y el argentino lo venció por KO en el round n°12 quedándose con el cinturón. Un año después llegó la defensa de "Escopeta" contra el propio "Nino" por la vía rápida en el tercer round. El nacido en Eslovenia y radicado en Italia se retiró con 82 triunfos (35 por KO), 7 derrotas y un empate.

Estuvo en coma, al borde de la muerte y ahora ganó con un KO inolvidable en Inglaterra

Un boxeador argentino dejó atrás el momento más difícil de su vida a nivel personal este fin de semana e hizo historia en el boxeo. Se trata del cordobés Ckari Cani Mansilla, quien en Inglaterra venció por KO a una promesa estadounidense y no tardó en ser noticia. El propio púgil atravesó días difíciles cuando, luego de un accidente, estuvo en coma y al borde de la muerte. Pero tiempo después, regresó al combate y se lució fuera de nuestro país.

El mencionado choque tuvo lugar en 2021 mientras viajaba en su moto rumbo al trabajo, donde se desempeñaba como recolector de residuos. Un camión lo atropelló y le causó politraumatismos y una lesión en el hígado. En la actualidad, la mala experiencia personal quedó atrás y el oriundo de la Docta cosechó una victoria en el exterior que seguramente no olvidará.

Por supuesto, la mencionada definición contra Dylan Price en el Vaillant Live de Derbyshire no tardó en trascender en las redes sociales y el video se hizo viral. Luego de ocho asaltos por demás complicados, el cordobés tiró a la lona al estadounidense, quien no pudo levantarse en el octavo asalto luego de recibir un impactante jab al mentón. De esta manera, el ex retador al título sudamericano supergallo alcanzó su triunfo N° 18 (13 de ellos por KO) en su récord profesional.