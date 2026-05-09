Luck Ra sorprendió al público argentino con una inesperada canción: con qué artista español colaboró

Luck Ra estrenó una canción junto a un cantante español.

El mundo de la música popular argentina quedó estupefacto ante el reciente estreno de una de las figuras del momento. Después de un tiempo de especulaciones sobre cuál sería el siguiente paso de Luck Ra, salió a la luz su nueva canción junto al artista español Abraham Mateo.

Último Baile inesperada marca un hito en la carrera del argentino, quien abandona por un momento el cuarteto para sumergirse en una fusión de bachata y pop latino con proyección global. La canción fue diseñada para ser un éxito de rotación inmediata, apostando por una temática romántica y un sonido cálido que invita al movimiento lento.

La producción y composición del track corrieron por cuenta del propio Mateo junto a Garabatto, un nombre de peso en la industria tras haber trabajado con figuras de la talla de Quevedo y Mora. Esta alianza estratégica busca combinar la frescura y el carisma de Luck Ra con la sofisticación técnica de los productores españoles y las voces de ambos se amalgaman con una química natural.

Para Luck Ra, este lanzamiento representa mucho más que un nuevo single; es una jugada clave en su plan de expansión hacia el mercado internacional. Al aliarse con un referente como Abraham Mateo, quien carga con una trayectoria de dos décadas en la industria, el cordobés logra insertar su identidad popular en un contexto pop de gran alcance.

Luck Ra.

Por su parte, el español aporta su experiencia y llegada en Europa, convirtiendo a esta dupla en una de las apuestas más sólidas de la temporada para sonar en las radios de ambos lados del océano.

Luck Ra, sobre su canción Te Mentiría

El artista consolidó el éxito de Te mentiría a través de diversas versiones que extendieron la vigencia de la composición original. Tras su lanzamiento en 2021, la canción escaló posiciones en los rankings digitales. El propio Facundo Almenara, nombre real del artista cordobés, destacó con asombro la repercusión del tema.

La vigencia de Te mentiría refleja la transición del músico desde la escena urbana hacia una identidad popular más amplia. Esta capacidad de reinventar un mismo hit permitió que la canción se mantuviera como una de las más escuchadas, transformando un momento de crisis personal en un pilar fundamental de su carrera.

"Creo que estaba en uno de los peores momentos de mi vida. A nivel todo, a nivel corazón, a nivel billetera. Más triste que eso no podía estar”, soltó el artista sobre el origen de su canción.